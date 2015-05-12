علی اصغر میرمحمد صادقی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را این روزها به بهانه عدم ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی متوقف کرده‌اند، گفت: برای ابلاغ شیوه نامه پرداخت تسهیلات خودرو و کالا باید با وزارت صنعت، معدن وتجارت جلساتی را برگزار کنیم تا با همفکری آنها این شیوه نامه ها تدوین شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از ابلاغ شیوه نامه نحوه پرداخت وام خودرو و کالا توسط بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: نهایا تا هفته آینده طی جلساتی با وزارت صنعت و تولیدکنندگان راهی برای نحوه پرداخت این نوع تسهیلات خواهیم یافت که به نفع مردم باشد تا متقاضیان بتوانند بهتر تسهیلات دریافت کنند.

وی اضافه کرد: اما پرداخت وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی نیازی به شیوه نامه ندارد و شورای پول و اعتبار افزایش این وام را به تصویب رسانده است و میزان آن از ۵ درصد به ۱۰ درصد در بانکها افزایش یافته است و بانکها نباید امتناعی در پرداخت داشته باشند.

میرمحمد صادقی تصریح کرد: البته میزان وام جعاله در بانک مسکن پیش از این هم ۱۰ میلیون تومان بود، اما در سایر بانکها ۵ میلیون تومان بود که با این مصوبه به ۱۰ میلیون افزایش یافته است.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در سال جاری سقف جدید پرداخت تسهیلات خرد را تصویب کرد، اما بانکی ها به بهانه اینکه بانک مرکزی هنوز شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات را به سیستم بانکی ابلاغ نکرده از پرداخت این وام ها خودداری می کنند.

شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و نهمین جلسه خود در ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۴ مصوبه جدید تسهیلات دهی را به تصویب رساند که بر اساس آن وام خرید کالا ۸ میلیون، جعاله ۱۰میلیون و خودرو ۱۵میلیون تومان تعیین شد.

شورا در این جلسه مقرر کرد شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک ها ابلاغ شود. اما با توجه به تصویب کلیت طرح اجرای بخشنامه ضروری است.

البته بانک مرکزی امروز مبالغ تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. برهمین اساس، از سوی این بانک، موضوع افزايش مبلغ تسهيلات خرد خريد (کالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه) مصوب جلسه يکهزار و يکصد و نود و نهمين شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به شرح ذيل به بانک‌ها جهت اجرا ابلاغ شد:



الف: خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ‌۸۰ ميليون ريال.

ب : تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال.

ج : تسهيلات خريد خودرو سواري (توليد داخل) معادل ۶۰ درصد بهاي خودرو و حداکثر به ميزان ۱۵۰ ميليون ريال.

د : تسهيلات کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.

ه‌ : تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو و حداکثر به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال.