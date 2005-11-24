به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "عصام غزاوي" سخنگوي تيم دفاع از صدام گفت كه خليل الدليمي از وكلاي وي در جلسه محاكمه صدام در هفته آينده به رغم تهديدها عليه وي شركت خواهد كرد.
غزاوي افزود: خليل الدليمي درجلسه دوشنبه آينده شركت خواهد كردهرچند ما هيچ گونه تضمين هاي امنيتي تاكنون دريافت نكرده ايم.
به گفته وي، الدليمي و تيم وكلاي دفاع از جنايات صدام هر روز تهديد مي شوند كه بيشترين تهديدها متوجه خليل (الدليمي) است.
غزاوي مدعي شد كه افرادي با وي تماس گرفته اند و با لحن تهديدآميز گفته اند كه هزينه دفاع از صدام،مرگ است .
به گفته وي،" تهديدها عليه وكلاي صدام جدي است اما به رغم اين مسائل دوشنبه به جلسه محاكمه خواهيم رفت."
وكلاي صدام، نهم ماه جاري ميلادي پس از ترور عادل محمد عباس وكيل دفاع از طه ياسين رمضان اعلام كرده بودند كه جلسات محاكمه را تحريم خواهند كرد.
الغزاوي گفت : هرگز محاكمه را تحريم نخواهيم كرد و در صورت تامين امنيت ما به دادگاه خواهيم رفت و هرگز از رئيس (صدام) دست برنخواهيم داشت و به دادگاه فرصتي براي تعيين وكلاي ديگر نخواهيم داد.
قرار است كه دادگاه محاكمه صدام و هفت تن ازمسئولان رژيم سابق، 7 آذر( 28 نوامبر)در چارچوب رسيدگي به جنايت آنها در قتل عام مردم روستاي شيعه نشين دجيل در سال 1982 بار ديگر رسيدگي كند.
با وجود تهديدهاي موجود عليه آنها؛
وكلاي صدام درجلسه محاكمه ديكتاتور سابق عراق شركت مي كنند
وكلاي دفاع از جنايات صدام ديكتاتور سابق عراق به رغم تهديدهاي موجود عليه آنها در جلسه محاكمه صدام در هفته آينده شركت خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "عصام غزاوي" سخنگوي تيم دفاع از صدام گفت كه خليل الدليمي از وكلاي وي در جلسه محاكمه صدام در هفته آينده به رغم تهديدها عليه وي شركت خواهد كرد.
نظر شما