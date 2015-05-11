به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان با رقابت ۱۰۸ هزار دانش آموز به پایان رسید.

رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: ۱۶۸ گروه هنری از آموزشگاه های سطح استان به مرحله استانی راه یافتند که در مرحله باز بینی ۵۶ گروه طی شش روز به رقابت پرداختند که از مجموع این گروه ها شش گروه به مرحله کشوری راه یافتند.

جهانگیر خسروی عنوان کرد: مسابقات در سه رشته با حضور بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در مرحله پایانی برگزار شد.

وی تاکید کرد: مسابقات در سه رشته تئاتر عروسکی، تئاتر صحنه ای و سرود برگزار شد.

وی با اشاره به کسب عناوین برتر در مسابقات فرهنگی هنری کشور توسط دانش آموزان چهارمحالی، بیان کرد: در سال های اخیر ما توانستیم رتبه نخست و دوم در سرود دختران و... در سطح کشور را کسب کنیم.

رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کیفیت برگزاری این دوره از مسابقات بسیار خوب ارزیابی شده است و شرکت کنندگان رضایت بالایی از نحوه برگزاری و داوری داشتند.