به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مذهب ‌یوسفی نمایش نویس و پیشکسوت تئاتر خراسان رضوی که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان جوادالائمه مشهد در بستر بیماری بسر می برد جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی از جمله پیشکسوتان و نمایش نویسان تئاتر و از اساتید برجسته ادبیات نمایشی در استان خراسان رضوی بود.

پیکر این هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر فردا ساعت ۱۰ صبح از محل مجتمع امام رضا (ع) مشهد تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت رضا (ع) این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

استاد یوسفی آخرین بار در اردیبهشت امسال در مراسم تاتر اردیبهشت خراسان رضوی در میان تشویق هنرمندان بر روی صحنه حاضر شد تا از زحمات چندین ساله وی تقدیر شود.