به گزارش خبرگزاری مهر، بیت‌الله رضایی با تشکر از حضور علی کفاشیان در باشگاه سایپا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بی‌تردید روند فعالیت‌های فرهنگی در ورزش سایپا ادامه خواهد داشت و سایه فرهنگ همواره بر سر فوتبال سایپا خواهد بود.

وی اضافه کرد: برنامه‌های مهمی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم که ماحصل آن با توکل بر خداوند بزرگ و همت و همیاری تیمی، کسب قهرمانی در یکی از جام‌های حذفی یا لیگ برتر فوتبال کشور در فصل آتی خواهد بود تا بتوانیم با افتخار یکی از نمایندگان ایران در رقابتهای جام لیگ قهرمان آسیا باشیم.

مدیرعامل باشگاه سایپا به اهمیت حوزه فرهنگ و اخلاق مداری در فوتبال کشور اشاره کرد و افزود: اولویت فعالیت‌های باشگاه سایپا به فرهنگ معطوف خواهد بود و بی‌تردید وظیفه و نقش خود را به عنوان باشگاه اخلاق مدار در این زمینه به نحو احسن انجام خواهیم داد.

رضایی در پایان از حضور علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال و هیات همراه تقدیر کرد و گفت: امیدوارم چنین دیدارهایی زمینه‌سازی همکاری‌های بیشتر بین باشگاه سایپا و فدراسیون به عنوان متولی اول فوتبال کشور باشد زیرا باشگاه سایپا همواره در خدمت منافع فوتبال ملی ایران بوده و خواهد بود.