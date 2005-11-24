اتحاد عمل ايران و كوبا مي تواند معادلات جهاني را به نفع كشورهاي مظلوم تغيير دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به روابط عميق و پايدار دو كشور گفت: ديدگاههاي مشترك ايران و كوبا در خصوص مسائل منطقه اي و جهاني باعث نزديكي هر چه بيشتر دو ملت شده است.

احمدي نژاد افزود: اشتراك نظر و اتحاد عمل ايران و كوبا در خصوص مسائل بين المللي مي تواند معادلات جهاني را به نفع كشورهاي ضعيف و مظلوم دنيا تغيير دهد.

رييس جمهور همچنين بر گسترش روابط ميان دو كشور تاكيد كرد و افزود: ظرفيت توسعه همكاريهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي بين دو كشور بسيار زياد است و جمهوري اسلامي ايران هيچ محدوديتي براي ارتقاء سطح روابط قائل نيست.

فرناندو نستور گارسيا سفير جديد كوبا نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوار نامه خود به رئيس جمهور از نقش بارز جمهوري اسلامي ايران در تحكيم و گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان قدرداني كرد و خواستار ارتقاء سطح روابط و همكاريهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بين دو كشور شد.