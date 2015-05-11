‌به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان روابط عمومی ها را آئینه تبلور همدلی و هم زبانی دانست و اظهار داشت: روابط عمومی ها بهترین پایگاه برای برآورده کردن منویات رهبری در راستای ارتباط تنگاتنگ دولت و ملت هستند.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها چشم بینای دستگاه های اجرایی هستند بیان داشت: انعکاس خدمات و دیدگاه های دولت به مردم و انتقال مطالبات و خواسته های مردم به دولت از کانال روابط عمومی ها صورت می گیرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان لرستان عنوان کرد: لازم است در جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مبانی ارتباط بین مردم و دستگاه ها بیشتر تبیین شود تا روابط عمومی ها روز به روز با رویکرد علمی تر و تخصصی تر پیاده کننده اهداف نظام و برنامه های سازمانی باشند.

رشیدی نیا به دوره های آموزشی که برای روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته برگزار شده بود اشاره کرد و گفت: این کلاس ها برای ارتقاء دانش و اطلاعات رسانه های این افراد برگزار شد و در صدد هستیم دوره های آموزشی خارج از استان نیز برای مسئولین روابط عمومی های دستگاه های استان برگزار کنیم.

وی از برگزاری برنامه نمادینی به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی ها در پنجشنبه هفته آینده خبر داد و افزود: عنوان این برنامه «روابط عمومی آیینه همدلی و همزبانی» بوده که در آن از سخنرانان مطرح کشوری در حوزه رسانه دعوت به عمل خواهد آمد و مسئولین روابط عمومی های برتر استان معرفی خواهند شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان با اشاره به اینکه در صدد هستیم دانش و سواد رسانه ای استان را ارتقاء دهیم بیان داشت: افزایش دانش رسانه ای مستلزم حضور اندیشمندان این حوزه بوده که متاسفانه یکی از خلاء های استان عدم دعوت از چهره های برجسته کشوری در حوزه رسانه است.

رشیدی نیا اظهار داشت: سعی می شود تا پایان سال جاری حداقل چند جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تشکیل شود که در این جلسات برای آگاهی مدیران از شرایط روابط عمومی ها و انتظارات آن ها از مدیران ارشد استان و استاندار لرستان دعوت به عمل خواهد آمد.

وی در پاسخ به مشکلات مطرح شده توسط مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان بیان داشت: همه به وجود موانع پیش روی روابط عمومی ها واقف هستیم لذا بایستی انگیزه فعالان این حوزه بالا بوده تا بتوانند با انگیزه بالا موانع پیش رو را کنار بزنند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان لرستان افزود: بسیاری از فرمانداری های شهرستان های استان از حداقل امکانات در بخش روابط عمومی برخوردار نیستند ولی به رغم این موانع نباید ناامید بود چرا که ناامیدی وضعیت را سخت تر خواهد کرد لذا بایستی انگیزه لازم را برای انجام کارهای خود بالا ببریم.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه آینده انتخابات مجدد شورای هماهنگی روابط عمومی های استان برگزار شود و اساسنامه ای محکم تر با برنامه های متفاوت تر تدوین شود.