به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدارسیون فوتبال، حمید علیدوستی درخصوص مراحل آماده سازی تیم نوجوانان ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان که از روز دوشنبه آغاز شده، تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد که این تمرینات در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این اردو بازیکنان از لحاظ ذهنی و روانی نیز زیر نظر مربیان تمرینات تکنیکی و تاکتیکی خود را پیگیری می‌کنند. آخرین مرحله نهایی اردو استعدادیابی در دو گروه در حال برگزاری است و بعد از آن بهترین نفرات را به اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در ادامه تاکید کرد: به دلیل امتحانات مدارس اردوهای تیم ملی تعطیل خواهد شد و از تیرماه تمرینات خود را مجددا آغاز می‌کنیم. در نظر داریم در هر ماه، سه اردو برگزار کرده و باید خودمان را برای مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که شهریورماه برگزار می‌شود، آماده کنیم.

وی درباره استعدادیابی در مناطق ۹ گانه کشور خاطرنشان کرد: با همکاری کمیته جوانان بازیکنان خوبی در این رده انتخاب کرده و بازیکنان مستعد زیادی در این رده داریم. باشگاه‌ها به رده‌های پایه اهمیت نمی‌دهند، ما باید در اردوها کار آموزش را هم انجام دهیم. بازیکنان رده نوجوانان استعدادهای خامی هستند که باید پخته شوند. در زمان کم هم نمی‌توان ایده‌آل‌ها را کشف کرد و درهای تیم نوجوانان روی بازیکنان آماده از لحاظ فنی و روحی باز است.

علیدوستی در ادامه بیان کرد: قهرمانی در تورنمنت بین‌المللی ژاپن به ما بسیار کمک کرد. ترکیب اصلی تیم را شناخته ایم و هدف طولانی‌تر ما دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا در این رده است. قرعه کشی این رقابتها ۱۵ خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد و تا آن زمان اردوهایمان را مرتب دنبال خواهیم کرد. اگر می‌خواهیم جزو ۱۶ تیم برتر آسیا قرار بگیریم باید سخت کار کنیم. بدون شک این امر مهم زمانی میسر می‌شود که از لحاظ جسمانی، تاکتیکی و ذهنی آماده باشیم و کمترین اشتباه را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: چهارماه تا رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا باقی مانده و باید تیم آماده و مهیایی را به این مسابقات اعزام کنیم. کار دشواری داریم چرا که فوتبال پایه در آسیا رشد چشمگیری کرده است. همه اینها نشانه هایی است که بدانیم که کشورهای آسیایی به فوتبال پایه شان اهمیت می دهند و ما هم نباید از قافله عقب بمانیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان گفت: اواسط تیرماه به ازبکستان می‌رویم و در آنجا دو دیدار دوستانه با تیم زیر ۱۶ سال این تیم برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه ۱۹ مردادماه در بازی‌های غرب آسیا که در اردن برگزار می‌شود، حضور خواهیم داشت.