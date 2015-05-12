به گزارش خبرنگار مهر، جولان متکدیان در سطح شهر موضوع جدیدی نیست ولی سابقه دار بودن این موضوع دلیلی برای عدم برخورد با آن نمی‌شود و نباید اجازه داد که حضور گسترده متکدیان در سطح شهر به یک عادت برای شهروندان تبدیل شود.

این روزها شاهد حضور گسترده متکدیان خارجی نیز در سطح شهر بوشهر به ویژه در محل‌های پرترافیک و سر چهارراه‌ها و میادین هستیم که البته تناسب بین متکدیان داخلی و خارجی به سمت خارجی‌ها سنگینی می‌کند.

در طول سال همواره شاهد برخوردهایی با متکدیان هستیم و طرح‌های از سوی بهزیستی و یا نیروی انتظامی و شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط انجام می شود ولی باز هم در مقاطعی شاهد حضور مجدد متکدیان در سطح شهر هستیم.

عدم استمرار در مقابله با متکدیان باعث می‌شود که طرح‌های برخورد نیز خروجی مطلوبی نداشته باشد و پس از چند روز، باز هم شاهد جولان آنها در نقاط مختلف شهر باشیم.

متکدیان پس از جمع‌آوری مجددا آزاد شده و پس از گذشت چند روز از اجرای طرح جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر، کم کم وارد شهر می‌شوند و مجددا هم در همان محل قبلی خود مشغول به تکدی‌گری می‌شوند و گویی سرقفلی این نقطه متعلق به آنها است.

جمع‌آوری متکدیان به صورت دوره‌ای و مستمر باشد

علی‌اکبر شمسا یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب متکدیان در سطح شهر اظهار داشت: متاسفانه در نقاط مختلف شهر شاهد حضور متکدیان هستیم که این موضوع باعث تخریب چهره شهر می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم انتقادهایی را در این زمینه داشته‌اند و این موضوع را به ما منتقل می‌کنند و خواستار برخورد جدی با این موضوع هستند و انتظار دارند که شهرداری و شورای شهر در این زمینه وارد عمل شوند.

شمسا با بیان اینکه متکدیان ممکن است بیماری‌هایی را به شهروندان منتقل کنند، اضافه کرد: باید با همکاری بهزیستی به صورت دوره‌ای و مستمر برنامه‌های جمع‌آوری متکدیان انجام شود.

روند برخورد با متکدیان مطلوب نیست

مهرزاد آسایش دیگر عضو شورای شهر بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد متکدیان در بوشهر هستیم و این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند و لازم است که اقدامات اساسی برای مقابله با متکدیان صورت بگیرد.

وی ادامه داد: حضور متکدیان در نقاط مختلف شهر باعث می‌شود تا بیمارها و مشکلات اجتماعی از این طریق انتقال یابد و باید طرحی جامع و مناسب برای مقابله با این پدیده از سوی شورای شهر و بهزیستی انجام شود.

آسایش در ادامه، روند کنونی مقابله با متکدیان را مطلوب ندانست و گفت: نباید طرح جمع آوری متکدیان تنها در یک مرحله انجام شود و باید شاهد اجرای مستمر این برنامه‌ها در سطح شهر باشیم.

مقابله جدی با متکدیان نیازمند عزم جدی است

متاسفانه راهکارهای مناسبی برای جمع‌آوری کامل متکدیان به ویژه متکدیان خارجی در کشور وجود ندارد و این موضوع تنها مختص به شهر بوشهر نیست و در بسیاری از شهرهای کشور شاهد این مشکلات هستیم و باید به صورت کلی برای این موضوع برنامه‌ریزی شود.

با توجه به اینکه محل و هزینه‌های مناسبی برای نگهداری از متکدیان تعریف نشده است، سازمان‌های متولی جمع‌آوری متکدیان نیز پس از چند روز از جمع‌آوری این افراد، به ناچار آنها را آزاد می‌کنند و مجددا شاهد برگشت آنها به سطح شهر هستیم.

از این رو نیاز است که یک برنامه‌ریزی در سطح کشور برای این موضوع صورت بگیرد تا راهکارهای قانونی و البته بازدارنده در سطح شهرها و استان‌ها تعریف شود تا شاهد کاهش تکدی‌گری در سطح شهرها باشیم.