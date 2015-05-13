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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۲

در حضور استیلی و ابوالقاسمپور انجام شد؛

تجلیل از مناجاتی به مناسبت روز معلم/ دل کودک بیمار شاد شد

تجلیل از مناجاتی به مناسبت روز معلم/ دل کودک بیمار شاد شد

سرمربی پیشین تیم فوتبال جوانان ایران هدیه خود را به یک کودک بیمار اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال یاران مناجاتی که برگزاری دیدار خیریه را در دستور کار قرار دارد، سه شنبه شب در حضور حمید استیلی و بهنام ابوالقاسمپور دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران از یک کودک بیمار که به تازگی از کما خارج شده و ویلچرنشین است تجلیل کرد.

عباس الیاسی مدیر تیم یاران مناجاتی همچنین به مناسبت روز معلم از مهدی مناجاتی سرمربی پیشین تیم فوتبال جوانان ایران با اهدا هدایایی تجلیل کرد. مناجاتی در اقدامی قابل تقدیر هدیه خود را به کودک بیماری داد که به همراه پدر و مادرش در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 2578528

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