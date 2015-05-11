درخواست عجیب سرمربی صبا/ مرا از فوتبال محو کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار که به شدت از شکست تیم صبا برابر نفت تهران در هفته بیست و نهم ناراحت بود، گفت: الان هفت مسابقه است که یا برای ما پنالتی نمی‌گیرند و یا علیه ما پنالتی گرفته می‌شود. اگر من به خاطر این اشتباهات داوری خانه نشین شوم چه کسی به داد من می‌رسد؟

وی افزود: حاضرم مرا از فوتبال محو کنند ولی این فوتبال درست شود.

سرمربی صبا که روی خط برنامه نود آمده بود، درباره اعتراضش به استفاده بازیکنان نفت از GPS، تصریح کرد: من بازیکنان نفت را تفتیش نکردم. یکی از بازیکنان نفت که قبلا شاگردم بود، سمتم آمد و دستم به GPS دور کمر او خورد. داور بازی هم با گردن کلفتی گفت که تشخیص می‌دهم این بازیکن بازی کند.