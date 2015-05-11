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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰:۱۹

در اعتراض به اشتباهات داوری؛

درخواست عجیب سرمربی صبا/ مرا از فوتبال محو کنید!

درخواست عجیب سرمربی صبا/ مرا از فوتبال محو کنید!

سرمربی تیم فوتبال صبای قم می‌گوید حاضر است از فوتبال محو شود ولی شرایط حاکم بر فوتبال ایران درست شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار که به شدت از شکست تیم صبا برابر نفت تهران در هفته بیست و نهم ناراحت بود، گفت: الان هفت مسابقه است که یا برای ما پنالتی نمی‌گیرند و یا علیه ما پنالتی گرفته می‌شود. اگر من به خاطر این اشتباهات داوری خانه نشین شوم چه کسی به داد من می‌رسد؟

وی افزود: حاضرم مرا از فوتبال محو کنند ولی این فوتبال درست شود.

سرمربی صبا که روی خط برنامه نود آمده بود، درباره اعتراضش به استفاده بازیکنان نفت از GPS، تصریح کرد: من بازیکنان نفت را تفتیش نکردم. یکی از بازیکنان نفت که قبلا شاگردم بود، سمتم آمد و دستم به GPS دور کمر او خورد. داور بازی هم با گردن کلفتی گفت که تشخیص می‌دهم این بازیکن بازی کند.

کد مطلب 2578538

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