شهردار اردبیل به کسب درآمد پایدار توجه کند/ لزوم حفظ تیم فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در حاشیه جلسه شورای شهر اردبیل در تشریح مهمترین توصیه های خود به شهردار جدید اردبیل به خبرنگار مهر تاکید کرد: انتظار می رود دو اصل اعتماد به اعضای شورای شهر و تلاش برای عمران و آبادانی سرلوحه فعالیت شهردار بعدی باشد.

وی تکمیل پروژه های کلیدی، توجه به ترافیک مرکز شهر، توجه به پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات مشارکت با بخش خصوصی را از جمله ضرورت های برنامه های شهرداری در آینده دانست.

شهردار سابق اردبیل تکمیل پروژه روگذر داروپخش و شروع پروژه تقاطع غیر هم سطح ایستگاه سرعین به عنوان دو پروژه کلیدی نیازمند توجه دانست و افزود: طبق برنامه ریزی ها قرار است پیمانکار پل ایستگاه سرعین در هفته جاری انتخاب شود.

بدری تملک املاک برای شهرداری را یکی از مهمترین گزینه های درآمد زایی عنوان و اضافه کرد: یقین دارم فرد منتخب شورا به این مسائل توجه خواهد داشت.

وی عمده چالش و دغدغه شهرداری را بر اساس چهار سال فعالیت در این مسئولیت نبود درآمد پایدار دانست و از شهردار آتی این شهر خواستار توجه به جذب درآمد پایدار شد.

شهردار سابق اردبیل با بیان اینکه به دلیل پایین بودن سرانه عمومی درآمد و مشکل اشتغال شهرداری در کسب درآمد دچار مشکل است، خواستار تکمیل زیر ساخت ها برای جلب سرمایه های بخش خصوصی شد.

بدری تاکید دارد که باید تلاش مسئولان شهرداری طی سال های آتی افزایش سرانه خدمات رسانی باشد تا شهر به توسعه مطلوب دست یابد.

وی در عین حال در خصوص نحوه حمایت از تیم فوتبال اردبیل به درخشش طلایی این تیم و موفقیت بعد از ۱۵ سال تاکید کرد و گفت: باید زمینه ای فراهم شود تا تیم حفظ شود.

شهردار سابق اردبیل خواستار حمایت مسئولان آتی شهرداری از این تیم شد و افزود: شهر اردبیل لایق برخورداری از یک تیم در دسته یک و لیگ برتر است.