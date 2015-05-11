به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار اعضای ستاد زکات استان قم که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، ماه رجب را ماه استغفار عنوان کرد و گفت: استغفار در رشد و نمو روحی و معنوی انسان نقش اساسی دارد؛ زمانی که استغفار درست و بجا باشد، خداوند برکاتش را از آسمان بر ما نازل می کند.

وی با بیان این که آنچه شرع مقدس بیان داشته است، بر اساس اقتضای خلقت و حق است، گفت: هرچند این مصلحت‌ها و فلسفه آنها با فهم عادی بشر قابل درک نیست، ولی مقام عبودیت و بندگی اقتضا دارد که در برابر آن تسلیم باشیم.

امام جمعه قم افزود: ما با توجه به این که کشور با مشکلاتی روبرو است و مناطقی از کشور نیز به دلیل کمبود نزول رحمت الهی با مشکلاتی همراه است، باید با استغفار، خود را مشمول رحمت الهی قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر ما از بعد فرهنگی و معنوی تلاشمان را مضاعف کنیم و بیش از این که درباره مسائل مادی دغدغه داشته باشیم، ابعاد فرهنگی و معنوی را مورد توجه مردم قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

مردم باید نسبت به آنچه که به توحید و معاد مربوط می‌شود دغدغه بیشتری داشته باشند

حجت الاسلام سعیدی با بیان این که مردم باید نسبت به آنچه که به توحید و معاد مربوط می‌شود، دغدغه بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: زمانی که مردم در این دو عرصه به خوبی عمل کنند، در سایر عرصه‌های زندگی نیز به درستی عمل خواهند كرد.

وی افزود: زمانی که به مردم اعلام می‌شود کار خیری را انجام دهند، هرچه فضای این کار خیر برای مردم روشن شود و مقدمات کار بیشتر فراهم باشد، مشارکت نیز بیشتر خواهد بود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) زکات را واجب الهی دانست و گفت: همانطور که مردم در ایامی مانند ماه مبارک رمضان و... برای کمک به نیازمندان تشویق می‌شوند، در امر زکات که واجب دینی است، اگر این فضای معنوی و دینی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مردم حضور بیشتری خواهند داشت.

وی تصریح نمود: قم از نظر کشاورزی، رونق زیادی نسبت به دیگر استان‌ها ندارد، از این رو لازم است که برای ترویج و احیای زکات، در جنبه معنوی و فرهنگی سرمایه گذاری نمود و الگویی برای سایر استان‌ها و شهرستان‌ها قرار داد.

در این نشست جلالی، مدیرکل کمیته امام خمینی(ره) قم و دبیر ستاد احیای زکات استان گزارشی از فعالیت‌های این ستاد ارائه داد.