کشورهای عربی به این نتیجه رسیده اند که آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در بخشی از مقاله خود به دیدار چند روز دیگر سران عربی با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده و می نویسد: دیدار چند روز دیگر سران عربی حوزه خلیج فارس با «باراک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرصت مناسبی خواهد بود که نگرانی اعراب از توافق احتمالی هسته ای ایران با غرب، زدوده شود.

بخصوص اینکه ایران با این توافق بیش از پیش قدرتمند تر خواهد شد. از سوی دیگر هم حجم زیادی از پول های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد لذا ایران بسیاری از پول های خود را که در کشورهای عربی ذخیره یا سرمایه گذاری کرده را بیرون خواهد کشید و لذا ضربه مهلکی به اقتصاد این کشورهای عربی خواهد خورد.

قدرتمند تر شدن اقتصاد ایران به قدرتمند تر شدن این کشور در زمینه های دیگر هم منجر خواهد شد و اعراب نگران آن هستند که قدرتمند تر شدن ایران موجب تقویت گروه های مسلح نزدیک به ایران مانند حزب الله و غیره شود. نفوذ ایران در عراق، یمن و سوریه هم بیش از پیش خواهد شد.

از سوی دیگر سران کشورهای عربی خلیج فارس اکنون به این نتیجه رسیده اند که دیگر آمریکا قابل اعتماد نیست زیرا این کشور بعد از سه دهه دشمنی با ایران، اکنون سر میز مذاکره با ایرانی ها نشسته و احتمالا به یک توافق جامع نیز دست یابند. موضوعی که اعراب مدعی اند امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت.

بر این اساس ایالات متحده آمریکا به عربستانی ها این اطمینان را خواهد داد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن از سوی ایران، از عربستان دفاع و حمایت خواهد کرد، اما پرسش اینجاست که اگر ایران از گروه های مخالف درون عربستان حمایت و پشتیبانی کند، در آن صورت آمریکا چه خواهد کرد؟ آیا باز هم خواهد توانست از عربستان در برابر تهدیدات داخلی اش حمایت کند؟