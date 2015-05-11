انتشار نوار صوتی که کودتای السیسی علیه مرسی را ثابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوار صوتی لو رفته از اظهارات مقامات نظامی مصر و «عبدالفتاح سیسی»، ثابت می کند که وی علیه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده این کشور کودتا کرده است. سایت «دیلی بیست» آمریکا در همین راستا گزارشی با این عنوان منتشر کرد: سخنان لو رفته طراح کودتا علیه مرسی، معضلی برای اوباماست.

طبق این گزارش برنامه براندازی «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق مصر، برای «باراک اوباما» مشکل ایجاد کرده مبنی بر این که اقدام السیسی کودتایی صریح بوده و باعث می شود که از سرگیری کمک های آمریکایی به مصر طبق آنچه که قانون آمریکا مقرر می کند، مردود اعلام شود.

در ادامه این گزارش آمده: از زمان برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری منتخب مصر، آمریکا تلاش دارد از بکار بردن واژه «کودتا» پرهیز کند و با وجود اینکه چنین چیزی مشکل است اما هنوز تلاشش بر این است که السیسی را کودتاچی معرفی نکند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آمریکا چگونه با گروهی از توطئه گران نظامی رفتار کند در حالی که می داند رئیس جمهور سرنگون شده شاید روزی آزاد شود زیرا آنها مرسی را به شکل قانونی زندانی نکردند.

گزارش به این پرسش چنین پاسخ داده که کسانی که علیه مرسی کودتا کردند شروع به برگزاری مجموعه ای نشست و جلسات کرده و مکالمات تلفنی ای داشتند تا نشان دهند که مرسی از طریق قانونی زندانی شده و منطقه ای که در آن زندانی است، زندان قانونی است. این را یکی از اعضای شورای نظامی گفته که در مورد زندانی مرسی صحبت می کرد.

با اینکه نوار صوتی این مقامات نظامی مصر، توجه کسی را در واشنگتن جلب نکرده، اما همه از آن خبر دارند و حتی در داخل مصر نیز در مورد آن بحث می شود. بر این اساس صدای مقامات عالیرتبه امنیتی در این نوار صوتی، ثابت می کند که السیسی و یارانش علیه مرسی کودتا کرده اند.