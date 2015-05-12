  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۲

بریری:

نمایشگاه آثار دانشجویان معماری دانشکده سما در زنجان برپا شد

نمایشگاه آثار دانشجویان معماری دانشکده سما در زنجان برپا شد

زنجان- رئیس دانشگاه سماء واحد زنجان گفت: برای پنجمین بار متوالی نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری دانشکده سما در زنجان در راستای شناسایی استعدادها و به فعلیت رسیدن توانایی ها کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بریری شامگاه دوشبه در پنجمین نمایشگاه آثار دانشجویان دانشکده سماء افزود: این دانشگاه سال ۸۲ تاسیس شد و با ۴ رشته کار خود را شروع کرد و در حال حاضر تعداد کد رشته ها افزایش داشته است. 

وی اظهار داشت: این آموزشکده کار خود را از سال ۸۳ شروع کرده و ۶۱۸ نفر در رشته معماری فارغ التحصیل داشته است.

رییس دانشکده سماءزنجان گفت: این دانشکده علیرغم کمبود فضای آموزشی که دارد تاکنون موفقیتهای خوبی را به دست آورده است.

بریری تاکید کرد: دانشجویان این دانشکده مقام سوم را در مسابقات معماری کشور کسب کردند و مقام اول و دوم مسابقات طراحی و معماری مسکونی را در منطقه شمالغرب کشور را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: گروه الکترونیک دانشکده سما زنجان در طول چند سال اخیر با هدایت اساتید این رشته در ساخت سیستم‌های الکترونیکی و رباتیک برای ایجاد مهارت مناسب در دانشجویان پیشرو بوده است.

رییس دانشگده سماء زنجان افزود: این دانشکده دوره های آموزشی را برای دانشجویان خود ۱۵ مورد و بری اساتید ۶ مورد برگزار کرده و پژوهش هایی خوبی را هم انجام داده است.

در این نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری در فرهنگسرای امام خمینی(ره) در معرض نمایش گذاشته شده است.

 

 

کد مطلب 2578561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها