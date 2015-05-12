نمایشگاه آثار دانشجویان معماری دانشکده سما در زنجان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بریری شامگاه دوشبه در پنجمین نمایشگاه آثار دانشجویان دانشکده سماء افزود: این دانشگاه سال ۸۲ تاسیس شد و با ۴ رشته کار خود را شروع کرد و در حال حاضر تعداد کد رشته ها افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: این آموزشکده کار خود را از سال ۸۳ شروع کرده و ۶۱۸ نفر در رشته معماری فارغ التحصیل داشته است.

رییس دانشکده سماءزنجان گفت: این دانشکده علیرغم کمبود فضای آموزشی که دارد تاکنون موفقیتهای خوبی را به دست آورده است.

بریری تاکید کرد: دانشجویان این دانشکده مقام سوم را در مسابقات معماری کشور کسب کردند و مقام اول و دوم مسابقات طراحی و معماری مسکونی را در منطقه شمالغرب کشور را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: گروه الکترونیک دانشکده سما زنجان در طول چند سال اخیر با هدایت اساتید این رشته در ساخت سیستم‌های الکترونیکی و رباتیک برای ایجاد مهارت مناسب در دانشجویان پیشرو بوده است.

رییس دانشگده سماء زنجان افزود: این دانشکده دوره های آموزشی را برای دانشجویان خود ۱۵ مورد و بری اساتید ۶ مورد برگزار کرده و پژوهش هایی خوبی را هم انجام داده است.

در این نمایشگاه آثار دانشجویان رشته معماری در فرهنگسرای امام خمینی(ره) در معرض نمایش گذاشته شده است.