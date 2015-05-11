استعفای نخست وزیر عراق تکذیب شد

به گزارش مهر، عصر روز دوشنبه، برخی رسانه های عراقی از استعفای «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق خبر داده و مدعی شدند که وی بدلیل قادر نبودن به ادامه نخست وزیری، استعفا کرده است.

در همین راستا پایگاه خبری «الوعی نیوز» گفتگویی با «علی العلاق» نماینده پارلمان و معاون نخست وزیرعراق انجام داد. العلاق در این گفتگو اخبار منتشر شده در مورد استعفای عبادی را تکذیب کرد.

وی گفت: بدنبال موفقیت های کادر جدید در دولت عراق و همچنین پیشروی نیروهای داوطلب مردمی و ارتش عراق، برخی از سایت ها در اقدامی هماهنگ و از قبل تعیین شده، مدعی استعفای عبادی شدند و برای چند ساعت افکار عمومی عراق را دچار تشویق و سردرگمی کردند.

از سویی دیگر سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد که «حیدر العبادی» بنا به دعوت رسمی روسیه قرار است در آینده ای نزدیک به مسکو سفر ‌کند.

در همین راستا «سعد الحدیثی» گفت: عبادی در دیدار با مقامات رسمی سوریه درباره روابط دوجانبه و حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی روسیه از عراق و همچنین تقویت نهادهای امنیتی و نظامی عراق بحث و تبادل نظر می‌کند.

به گفته الحدیثی تهدیدات تروریسم موجود در عراق تا حدی در روسیه نیز وجود دارد بنابر این این خطر مشترک نیازمند به همکاری و هماهنگی مشترک است.