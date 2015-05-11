به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که خسوس کاندلاس به اسپانیا رفته، چند ماهی می‌گذرد. وی تیم ملی فوتسال را در دو بازی تدارکاتی با کراوسی و اسلوونی در این کشورها همراهی کرد ولی به ایران برنگشت تا شایعه جدایی وی از تیم ملی قوت بگیرد.

خسوس در ابتدا برای بازگشت به ایران مشکل گذرنامه و ویزا داشت چرا که ویزای کاری او تمام شده بود. کمیته فوتسال با رفع این مشکل، منتظر بازگشت این مربی اسپانیایی بود ولی خسوس با وجود حل مسئله ویزای کاری باز هم به ایران نیامد تا صدای مسئولان کمیته فوتسال هم در بیاید.

سرمربی تیم ملی در این مدت به دریافت مطالبات عقب افتاده‌اش تاکید داشته و در نامه هایش به کمیته فوتسال عنوان کرده که ابتدا باید تکلیف معوقاتش مشخص شود.

چنین بحث‌‌هایی در روزهای گذشته باعث افزایش احتمال جدایی این سرمربی اسپانیایی از تیم ملی فوتسال شد و حتی سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال گفت در صورتی که خسوس نخواهد با ایران همکاری کند با یک گزینه دیگر وارد مذاکره خواهیم شد.

با وجود این، خسوس قرار است تا انتهای این هفته به ایران بیاید و با مسئولان کمیته فوتسال برای تداوم همکاری‌اش مذاکره کند. خسوس با تایید این مطلب، درباره زمان دقیق بازگشتش به ایران، به خبرنگار مهر گفت: بامداد پنجشنبه این هفته به ایران می‌آیم.