مجتمع فرهنگی باشگاه کارگری نفت و گاز گچساران به بهره برداری رسید

یوسف باقری در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: این مجتمع که با زیربنای ۶۴۰ مترمربع در دو طبقه ۳۲۰ مترمربعی با تلاش همکاران نفت و گاز گچساران به اتمام رسیده است.

باقری اظهارداشت: این کتابخانه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و غنی سازی اوقات فراغت خانواده های کارکنان صنعت نفت و گاز گچساران در مدت ۱۳ ماه ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای کتابخانه های عمومی نفت و گاز گچساران نزدیک به شش هزار نفر است، افزود: مراجعین به کتابخانه های نفت و گاز گچساران در سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر و استفاده کنندگان از سالن مطالعه بیش از هشت هزار نفر بوده است.

مدیرخدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از وجود بیش از ۲۳ هزار عنوان کتاب در زمنیه های مختلف آموزشی، تخصصی و فنی، تاریخی، داستان، کتب انگلیسی عمومی و تخصصی فنی، روانشناسی و سایر رشته های علوم انسانی در کتابخانه های عمومی این شرکت خبرداد.

باقری تصریح کرد: در این شرکت تاکنون دو کتابخانه عمومی داخل ناحیه و دو کتابخانه برای همکاران اقماری علاوه بر کتابخانه اداره مرکزی نفت و گاز گچساران ایجاد شده که این نشان از اهمیت نقش کتاب در میان مدیران و کارکنان شرکت دارد.

مدیرخدمات شرکت نفت و گاز گچساران تاکید کرد: در عصر امروز که تحهیزات ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به عنوان سرگرمی اصلی جوانان تبدیل شده ایجاد این چنین مجتمع های فرهنگی که دارای کتابخانه، نوارخانه و خانه فیلم است می تواند تاحدودی قشر جوان و نوجوان ما را از آسیب های احتمالی برخی از این شبکه های اجتماعی حفظ کند.

وی اهمیت نیروی انسانی پرنشاط و آگاه را یکی از ضروریات سیستم اداری دانست و اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات تابستان برنامه های پرنشاط فرهنگی، هنری و آموزشی در قالب کلاسهای غنی سازی اوقات فراغت برای فرزندان کارکنان برگزارخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، مجتمع فرهنگی باشگاه کارگری نفت و گاز گچساران با نام شهید محمد باقر اکبری نامگذاری شده است.

شهید محمد باقر اکبری از جانبازان والامقام دوران دفاع مقدس بوده که از سال ۶۴ به درجه جانبازی نائل شد و پس سال ها تحمل بیماری در سال ۹۳ طعم شیرین شهادت را چشید.