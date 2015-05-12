تلاش سعودی ها برای تحریک بنگلادش و پاکستان جهت پیوستن به ائتلاف

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از معضلات عربستان سعودی عدم مشارکت فعال کشورهای مختلف در ائتلاف و جنگ این کشور علیه یمن است. چندی پیش مخالفت پارلمان پاکستان با حمایت بیش از حد از عربستان در حمله به یمن، همگان را شوکه کرد و پس از آن هم مصر رسما اعلام کرد که در حمله زمینی به یمن، به عربستان کمک نخواهد کرد.

از همین رو، عربستان ناگزیر شد دست به دامان کشورهایی مانند سنگال شود تا با پرداخت مبلغی هنگفت، از آن کشورها نیرو بیاورد تا در جنگ علیه یمن شرکت کنند. روز گذشته رسانه های سعودی از کشته شدن دو شهروند بنگلادشی بر اثر حمله خمپاره ای أنصارالله به منطقه نجران خبر دادند.

شاید در ابتدا این خبر ساده به نظر برسد اما با کمی دقت بیشتر، می توان پی برد که در واقع رسانه های عربستانی با این خبر تلاش می کنند اولا ملت و دولت بنگلادش را علیه أنصارالله تحریک کنند و سپس با درخواست اعزام نیرو، از این کشور بخواهند که برای شرکت در جنگ علیه یمن، مشارکت کند.

رسانه های سعودی در حالی دست به چنین کاری زده اند که بنگلادش یکی از کشورهای فقیر آسیای شرقی است که نیروی کار زیادی به عربستان اعزام کرده است. بسیاری از خدمتکاران مشغول در خانه های شهروندان عربستانی، شهروندان بنگلادشی هستند که البته مورد انواع سوء استفاده ها و ظلم ها قرار می گیرند.

طی چند سال اخیر نیز به دلیل اتفاقات و حوادث مختلف علیه خدمتکاران بنگلادشی، تاکنون چندین بار میان دولت بنگلادش و عربستان اختلاف و تنش ایجاد شده است. رسانه های سعودی ساعاتی بعد نیز با انتشار خبری مشابه، از کشته شدن چندین شهروند پاکستانی در حمله اخیر خمپاره ای أنصارالله به جنوب عربستان خبر دادند.

در خبر دوم نیز رسانه های آل سعود تلاش کرده اند این بار افکار عمومی و دولت پاکستان را علیه أنصارالله تحریک کرده و وادار کنند که به ائتلاف عربستان و همدستانش علیه ملت یمن بپیوندند اما به نظر می رسد تصمیم نمایندگان و ملت پاکستان این بار به گونه ای دیگر است و حتی با حضور «نواز شریف» که سیاستمدار نزدیک به عربستان به شمار می رود، آنها حاضر نخواهند بود که به درخواست عربستان تن داده و در جنگ علیه ملت مظلوم یمن شرکت کنند.