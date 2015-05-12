خطرناک ترین عضو القاعده در یمن کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار رسیده از صنعا پایتخت یمن حاکی از آن است که بر اثر حمله هوایی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا به محله ای در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری، «مأمون عبدالحمید حاتم» که خطرناک ترین عضو القاعده در یمن شناخته می شود، به هلاکت رسید. وی از اعضای گروهک تروریستی-تکفیری «أنصار الشریعه» که شاخه شبکه تروریستی القاعده در یمن به حساب می آید، بود.



اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا، جلسه محرمانه تعدادی از سران و اعضای این گروهک تروریستی را مورد هدف قرار داده که در آن «مأمون عبدالحمید حاتم» نیز حضور داشته است.



بر این اساس علاوه بر این تروریست خطرناک، دیگر سران و اعضای تروریستی القاعده یمن از جمله «أبو أنور الكثيري»، «محمد صالح الغرابي»، «مبخوت» و «قاش الصيعري» نیز در این حمله به هلاکت رسیده اند.