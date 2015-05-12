به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهید پرور کرج صبح امروز با حضور در مصلای نماز جمعه پیکر ستوان‌ یکم شهید جواد مرادی را که روز یکشنبه در درگیری مسلحانه در منطقه مشکین دشت کرج به دست سارقان به شهادت رسید، تشییع کردند.

در مراسم تشییع پیکر شهید محمد جوادی، نماینده ولی فقیه در البرز، استاندار، مسئولان قضایی استان و فرماندهان و پرسنل نظامی و انتظامی شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز یکشنبه ماموران آگاهی استان البرز به یک دستگاه خودرو مظنون شده و دستور ایست می دهند. راکبان این خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار می کنند.

ماموران بالافاصله با استعلام متوجه می شوند که خودروی مورد نظر سرقتی بوده و عملیات تعقیب و گریز را آغاز می کنند که پس از طی مسافتی در منطقه مشکین دشت در درگیری با متهمان مامور ناجا به شهادت می رسد.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، سردار بخشعلی کامرانی صالح در این مراسم اظهار کرد: سال گذشته نیروی انتظامی ۸۷ شهید به نظام جمهوری اسلامی تقدیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلیس گوش به فرمان مقام معظم رهبری است، گفت: در ماه گذشته چندین سارق توسط دستگاه قضا به اشد مجازات رسیدند.

این مسئول در پایان گفت: بی شک قاتلان شهید جواد مرادی در اسرع وقت دستگیر و به اشد مجازات خواهند رسید.

گفتنی است؛ پیکر این شهید بزرگوار برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان فسا از توابع استان فارس منتقل می‌شود.