بررسی سئوال از وزیر کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده مجلس آغاز شد.

اولین دستور جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۱۶۰ قانون اساسی است.

بر اساس این طرح اختیارات وزارت دادگستری افزایش خواهد یافت.

نمایندگان مجلس علاوه بر این گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را نیز بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی سئوال آذین و زاهدی نمایندگان استان کرمان و آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد از وزیر کشور نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.