به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اهمیت حج گفت: روایات و آیات فراوانی در رابطه با اهمیت برگزاری حج وجود دارد و این روایات و آیات به خوبی آثار و برکات حضور مردم در حج را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به برخی روایات در این زمینه گفت: پیامبر (ص) فرمودند «اگر کسی به اندازه کوه ابوقبیس طلا و نقره داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند، جای حج را نمی‌گیرد» و یا در روایتی دیگر آمده است که اگر مردم برای رفتن به حج پول ندارند، حکومت اسلامی از بودجه بیت المال امکاناتی فراهم کند تا مردم به حج بروند و خانه خدا خالی نماند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاد نسبت به رفتار ماموران سعودی با مطرح کردن تعطیلی حج تفاوت بنیادین دارد، افزود: مردم نسبت به حادثه فرودگاه جده واکنش درست نشان دادند اما برخی در فضای مجازی سخنان ساختار شکنانه در مورد جایگاه حج و مقام حاجی زدند.

امام جمعه موقت اصفهان با طرح این سوال که چرا مدافعان تعطیلی حج از هزینه کردن میلیاردها تومان برای سفرهای خارجی از سوی برخی از هموطنانمان انتقاد نمی‌کنند، گفت: برخی می‌گویند حج بار مالی دارد و لزومی ندارد این پولها برای حج هزینه شود؛ متاسفانه برخی هدفمند به دنبال مقابله با شعائر اسلامی هستند؛ امر واجب را نمی‌توان ترک کرد.

وی با اشاره به برخی آثار و برکات حج عنوان کرد: حج بزرگترین کنگره عبادی- سیاسی امت اسلامی است و وجود این کنگره تحولات عظیمی در امت اسلامی به وجود می‌آورد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: حج علاوه بر جنبه عبادی، کارکرد امور بین الملل اسلامی نیز دارد؛ ملتهای مختلف با فرهنگها و نژادهای گوناگون در حج حضور پیدا می‌کنند و اشتراکات آنها به حدی است که آنها را در دایره امت اسلام قرار داده است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام باید در کنگره حج حضور فعالانه داشته باشد و حجاج ایرانی وظایف عبادی و سیاسی خود را به بهترین صورت انجام دهند؛ حضور آنها عظمت خاصی به مراسم حج می‌بخشد.

امام جمعه موقت اصفهان با توصیه به حجاج ایرانی در رابطه با استفاده کامل از فرصت حج گفت: مسئله اصلی در حج خودسازی است؛ مردم ایران نمایندگان جمهوری اسلامی هستند و مسلمانان با دید دیگری به آنها می‌نگرند، شایسته است از معنویت حج استفاده کنند.

وی در پایان با بیان اینکه حادثه فرودگاه جده نباید به دشمنی عرب و فارس منجر شود، گفت: برخی متاسفانه به مسئله عرب و فارس دامن زدند؛ در حالی که معصومین (ع) عرب هستند، زبان قرآن عربی است و ملاک تقوا است نه برتری فارس یا عرب و حج این اتحاد را تقویت خواهد کرد.