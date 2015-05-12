به گزارش خبرنگار مهر، ‌سید رضا صالحی امیری شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه همایش ملی هنر، اندیشه و فرهنگ که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و در باغ فدک برگزار شد با اشاره به بی توجهی‌های صورت گرفته در حوزه فرهنگ در سه دهه گذشته اظهار داشت:‌ در این بازه زمانی سعی شده است با نصب پوستر،‌ بنر و تولید فیلم و عکس فرهنگسازی شود و این در حالی است که این اقدامات هیچکدام تاثیری در توسعه فرهنگ غنی ایرانی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت فرهنگ نیازمند عزم جدی و همدلی و همزبانی است، بیان داشت:‌ این اتفاق در حال حاضر در بدنه دانشگاه آزاد اسلامی در حال شکل‌گیری است و این امر می تواند فتح بابی در کشور برای انسجام فرهنگی باشد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی وجود خشونت در کشور ایران که پرچمدار فرهنگ در دنیا است را نامناسب دانست و بیان داشت: آمار ۱۰۰ هزار مورد نزاع در سال گذشته در شهر تهران بیانگر افزایش خشونت در جامعه است و از این رو باید این امر بیشتر مورد توجه تمام طبقات و اقشار جامعه قرار گیرد.

اخلاقمداری می‌تواند توسعه فرهنگی را به دنبال داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عموم مردم جامعه از فضیلت فرهنگی فاصله گرفته‌اند،‌افزود: در اینجا باید یادآور شوم که جوهر فرهنگ اخلاق است و اخلاقمداری می‌تواند توسعه فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

صالحی امیری توسعه فرهنگی را اساس توسعه کشور دانست و افزود: کارکرد فرهنگ شخصیت سازی است و چنانچه فرهنگ توسعه یابد انسان‌های با اخلاق امور را در دست می‌گیرند که به دنبال آن سلامت اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نسل جوان فعلی به دلیل سازگاری و شناختی که نسبت به به رسمیت شناختن حقوق دیگران دارد می تواند نور امیدی برای توسعه فرهنگی در جامعه باشد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی با بیان اینکه میدان دادن به جوانان در راستای توسعه فرهنگی می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد،‌ اظهار داشت: در این راستا ایجاد امنیت فرهنگی در ابعاد فکر، قلم و بیان باید مورد توجه باشد.

توسعه صنعت فرهنگ در ایران بسیار مهم‌تر از توسعه هسته‌ای و نفتی است

وی توسعه صنعت فرهنگ در ایران را بسیار مهم‌تر از توسعه صنعت هسته‌ای و نفتی دانست و گفت: امروز ایران در سطح جهان با عنوان ایران نفتی و هسته‌ای شناخته می‌شود و این در حالی است که از ظرفیت‌های فرهنگی غنی ۲۵۰۰ ساله ایران مغفول مانده‌ایم.

صالحی امیری ثبت اسناد دوران صفویه در یونسکو را از جمله اقدامات اخیر سازمان اسناد کشور در راستای توجه به صنعت فرهنگ دانست و افزود:‌ در این راستا فرهنگ باید به عنوان صنعت ایران به تمام دنیا معرفی شود.

وی همچنین از ثبت اسناد خلیج فارس در یونسکو طی ماه‌‌های اخیر خبر داد.

سرانه مطالعه در کشور نگران کننده است

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با اشاره به تغییر دیدگاه جهانیان به ایران طی چند ماه گذشته اشاره کرد و افزود: تغییر ادبیات دولتمردان در این راستا تاثیر بسزایی داشته است.

وی همچنین از بی مهری نسبت به تخصیص اعتبارات به بخش فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر به بحث سلامت در کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان تصیص داده‌اند و در حالی که بودجه های فرهنگی کشور بسیار ناچیز است.

صالحی امیری سرانه مطالعه کشور را نیز نگران کننده دانست و افزود: نه تنها در سطح عموم مردم جامعه بلکه در بدنه دانشگاه‌ها نیز مطالعه جایگاه خوبی را ندارد.