برگزاری همایش قلب و عروق با ۱۵ امتیاز بازآموزی برای متخصصین

به گزارش خبرگزاری مهر، مژده مزیدی با بیان اینکه این همایش با حضور قریب به ۱۰۰۰ نفر از متخصصین قلب و عروق، فوق تخصص قلب، فلوشیب اینترونشال، بیهوشی قلب، جراحان قلب، فوق تخصص اکوکاردیوگرافی و متخصصین الکتروفیزیولوژی، رزیدنت ها و فلوشیپ های قلب و عروق و پرستاران ویژه قلب برگزار می شود، گفت: این همایش دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی جهت متخصصین قلب و عروق و ۱۲ امتیاز باز آموزی جهت سایر رشته های مرتبط و پزشکان عمومی است.

وی افزود:‌ پرستاران در این همایش از ۱۲ امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت برخوردار خواهند شد.

مزیدی با اشاره به اینکه محوریت این همایش بر تازه های دارویی و تکنولوژی‌های جدید دارویی در دنیا می باشد گفت که حضور شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی در بخش نمایشگاهی فرصتی را برای آشنایی پزشکان و پرستاران فراهم می آورد تا با آخرین دستاوردهای دارویی کشور بیشتر آشنا شوند..

وی ادامه داد: در جلسه ای که قبل از برگزاری این همایش در شهرستان رشت، معاونت توسعه و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تاریخ ۱۵/۰۲/۹۴ برگزار شد، دکتر حیدرزاده معاونت تحقیقات و فناوری و دکتر خیرخواه ریاست دانشکده پزشکی و دکتر امامی به نمایندگی از معاونت آموزشی دانشگاه، تصمیم گرفته شد و تمهیداتی را در نظر گرفتند تا گروه رزیدنت های قلب و عروق دانشکده علوم پزشکی استان گیلان در این همایش ثبت نام شده و از حضور در جلسات علمی بهره مند شوند که در همین جا به خود لازم می دانم از تک تک این بزرگواران که در امر برگزاری این همایش تلاش بی وقفه داشته اند تشکر نمایم.

به گفته مدیر داخلی مرکز تحقیقات آندو اسکولار اینترونشن در راستای برگزاری این همایش گروه اجرایی شامل ۳۰ نفر از همکاران حوزه IT ، الکترونیک، کارشناسان ارشد و کارشناسان از بدو ورودپزشکان شرکت کننده ، اقامت در زیبا کنار، برنامه علمی و تورهای فرهنگی - تفریحی تا انتهای زمان بازگشت ما را همراهی می کنند.

مزیدی اعلام کرد: مراسم افتتاحیه همایش در رشت هتل کادوس راس ساعت ۱۷:۳۰ با حضور اساتید، متخصصین قلب و عروق و روسای بیمارستان های رشت و مقامات و مسئولین شهرستان رشت برگزار می گردد.

مدیر اجرایی همایش ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قبیل نشست ها و همایش ها بتوانیم به وظیفه خود در قبال جامعه پزشکی قلب و عروق کشور که همانا افزایش بار علمی است، جامه عمل بپوشانیم.

پنجمین همایش قلب و فناوریهای نوین از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۴ جاری با حضور پزشکان برجسته داخلی و خارجی قلب و عروق در رشت برگزار می شود.