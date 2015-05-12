به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، محمد مددی افزود: در راستای بازرسی از واحدهای تولیدی در سطح استان با حضور کارشناسان این اداره کل این مقدار فرآورده گوشتی فاقد کیفیت و بدون علامت استاندارد شناسایی و از چرخه توزیع جمع آوری و معدوم شده است.

وی از عموم مردم خواست در صورت امکان از مواد غذایی فست فود، سوسیس و کالباس کمتر استفاده کنند و در صورت نیاز این مواد را از فروشگاه های معتبر و با مشاهده تاریخ انقضای محصول و علامت استاندارد تهیه و مصرف کنند.

مدیرکل استاندارد ایلام ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک در این خصوص با شماره تلفن های ۳۲۲۲۵۹۵۵ و ۳۲۲۲۵۹۵۶ اداره کل استاندارد استان تماس گرفته و موارد تخلف را گزارش دهند.