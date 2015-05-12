به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر دیروز جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل چند بانک بزرگ برگزار کرد و از آنها خواست برای حمایت از بازار سرمایه اقدامات لازم را از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های حاضر در بورس انجام دهند.

این جلسه با حضور مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت و همچنین محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این جلسه ویژه معاونان اقتصادی و بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز حضور داشتند.

در این جلسه مقرر شد بانک‌ها اقدامات لازم را برای حمایت از بورس انجام دهند و دارایی‌های خود را در بازار سهام عرضه کنند.

وزیر اقتصاد در این جلسه ویژه مبلغ و یا سقف خاصی را برای تزریق بانک‌ها به بازار سرمایه مشخص نکرد اما از بانک‌ها خواست از هر طریق که می توانند به بازار سرمایه کمک کنند.

مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه با موافقت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بانکی حاضر در بورس حمایت های لازم را انجام دهند.