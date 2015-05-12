  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۰۶

جلسه بورسی طیب‌نیا با بانکداران بزرگ/ بازار سرمایه جان می‌گیرد

جلسه بورسی طیب‌نیا با بانکداران بزرگ/ بازار سرمایه جان می‌گیرد

وزیر اقتصاد عصر دیروز جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل بانک‌های بزرگ کشور برای حمایت بانکداران از بازار سرمایه از طریق حمایت شرکت‌های سرمایه گذاری برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر دیروز جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل چند بانک بزرگ برگزار کرد و از آنها خواست برای حمایت از بازار سرمایه اقدامات لازم را از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های حاضر در بورس انجام دهند.

این جلسه با حضور مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت و همچنین محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این جلسه ویژه معاونان اقتصادی و بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز حضور داشتند.

در این جلسه مقرر شد بانک‌ها اقدامات لازم را برای حمایت از بورس انجام دهند و دارایی‌های خود را در بازار سهام عرضه کنند.

وزیر اقتصاد در این جلسه ویژه مبلغ و یا سقف خاصی را برای تزریق بانک‌ها به بازار سرمایه مشخص نکرد اما از بانک‌ها خواست از هر طریق که می توانند به بازار سرمایه کمک کنند.

مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه با موافقت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بانکی حاضر در بورس حمایت های لازم را انجام دهند.

کد مطلب 2578666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها