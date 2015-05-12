به گزارش خبرگزاری مهر، ناتان که در عضویت تیم فوتبال اتلتیکو پارانانسه برزیل است عکس هایی از خود منتشر کرده که وی را در زمین تمرین تمرین چلسی نشان می هد و نیز همچنین عکسی را بر روی شبکه های اجتماعی قرار داده که در حال امضای قرارداد با باشگاه لندنی است.
ناتان بر روی اینستاگرام خود نوشت: رویای من به واقعیت میپیوندد. اول از همه از خدا تشکر میکنم برای اینکه همیشه راه را به من نشان داده است. و پدرم که همیشه مرا باور داشته و یک جنگجوی واقعی بود و به من کمک کرد تا به اهدافم برسم. از خانواده و همه دوستانم هم تشکر میکنم.
منطقه بازی ناتان در خط حمله است.
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