به گزارش خبرگزاری مهر، ناتان که در عضویت تیم فوتبال اتلتیکو پارانانسه برزیل است عکس هایی از خود منتشر کرده که وی را در زمین تمرین تمرین چلسی نشان می ‎هد و نیز همچنین عکسی را بر روی شبکه های اجتماعی قرار داده که در حال امضای قرارداد با باشگاه لندنی است.

ناتان بر روی اینستاگرام خود نوشت: رویای من به واقعیت می‎پیوندد. اول از همه از خدا تشکر می‌کنم برای اینکه همیشه راه را به من نشان داده است. و پدرم که همیشه مرا باور داشته و یک جنگجوی واقعی بود و به من کمک کرد تا به اهدافم برسم. از خانواده و همه دوستانم هم تشکر می‎کنم.

منطقه بازی ناتان در خط حمله است.