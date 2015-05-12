عدم ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور موضوع سوال از رحمانی فضلی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سئوال حسین آذین نماینده مردم رفسنجان و محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد از بررسی سئوالش در خصوص امنیت مرزها انصراف داد و بدین ترتیب سئوال نمایندگان استان کرمان در مورد علت حضور ۱۰۰ هزار اتباع بیگانه افغان در کشور که موجب ناامنی، اشغال فرصت‌های شغلی، جاسوسی و جرایم اجتماعی شده‌ است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در این سئوال نمایندگان کرمان از عدم اقدام وزارت کشور نسبت به ساماندهی اتباع بیگانه انتقاد دارند.