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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۰۴

عدم ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور موضوع سوال از رحمانی فضلی

عدم ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور موضوع سوال از رحمانی فضلی

عدم اقدام قاطع وزرات کشور برای ساماندهی اتباع بیگانه، رحمانی فضلی را به مجلس کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سئوال حسین آذین نماینده مردم رفسنجان و محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد از بررسی سئوالش در خصوص امنیت مرزها انصراف داد و بدین ترتیب سئوال نمایندگان استان کرمان در مورد علت حضور ۱۰۰ هزار اتباع بیگانه افغان در کشور که موجب ناامنی، اشغال فرصت‌های شغلی، جاسوسی و جرایم اجتماعی شده‌ است، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در این سئوال نمایندگان کرمان از عدم اقدام وزارت کشور نسبت به ساماندهی اتباع بیگانه انتقاد دارند.

کد مطلب 2578674

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