مشکلات استفاده از ارز آزاد شده برای شهریه دانشجویان ایرانی خارج

دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته برای جذب این پول با مشکلات زیادی مواجه بودیم و از طرفی هم نمی توانستیم آن را متوقف کنیم بنابراین با همکاری سیستم بانکی کشور ارز دانشجویان با مسیر عادی دنبال شد.

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته علی رغم اینکه پول آزاد شده و در بانک خارجی بود، به دلیل مشکلاتی که در نحوه استفاده از آن و تایید دانشجویانی که می توانستند از آن استفاده کنند، وجود داشت لذا تا پایان سال گذشته نتوانستیم از آن ارز استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته این تبصره در سال ۹۴ نیز در بودجه کل کشور پیش بینی شده که اگر مذاکرات به نتیجه رسید، مشکلی برای استفاده از آن پول وجود نخواهد داشت و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید نیز کماکان آن مبلغ پیش بینی شده وجود دارد که در سال ۹۴ پیگیری های لازم را برای استفاده از آن انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، سال گذشته براساس يكي از بندهاي برنامه اقدام مشترك (توافقنامه ژنو) بين ايران و گروه ۱+۵ ،۴۰۰ میلیون دلار از منابع مسدودی کشور تنها برای استفاده دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور آزاد شد.