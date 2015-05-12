خاکشیر نوشیدنی فصل گرما/صنایع تبدیلی خاکشیر در بشرویه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، خاکشیر گیاهی است که به صورت خودرو در باغ‌ها و صحراها می‌روید و دارای برگ‌هایی با بریدگی زیاد و گل‌های زرد روشن از تیره شب‌بو می‌باشد اما در شهرستان بشرویه علاوه بر رویش خودرو، گیاه خاکشیر کاشت نیز می شود.

خاکشیر جزو آن دسته از خوراکی هایی است که خوردن آن باعث از بین رفتن عطش و تشنگی می شود علاوه بر آن دارای خواص دارویی بسیار نیز از جمله اشتهاآوری، مقوی معده، ضد تب، ملین و در مشکلات سوء هاضمه و... است.

خاکشیر گیاهی کم آب و مناسب برای کشت دوم در مزارع پنبه

علی عباس زاده یکی از خاکشیر کاران روستای نیگو شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر بیان کرد: از ۱۵ آبان ماه بذر خاکشیر را در مزارع پنبه کشت می کنیم و تا پایان دی ماه تنها دو مرتبه آبیاری می کنیم و برای آخرین بار نیز آبیاری در عید نوروز کفایت می کند.

وی ادامه داد: این گیاه به دلیل اینکه در سال هایی که بارندگی مناسب است تنها به سه نوبت آبیاری نیاز دارد و کشت آن بسیار مناسب با شهرستان کویری بشرویه است.

وی با اشاره به اینکه کشت خاکشیر در مزارع پنبه به عنوان کشت دوم بسیار مقرون به صرفه است،بیان داشت: بذر خاکشیر را در مزارع پنبه در زمانی نزدیک به فصل برداشت پنبه در میان مزارع آن کشت می کنیم.

عباس زاده تصریح کرد: زمانی که پنبه را از زمین برداشت می کنیم بذر خاکشیر نیز سبز شده و بعد از برداشت پنبه نیز این گیاه به صورت کامل رشد می کند.

احداث یک سوله برای جمع آوری خاکشیر کمترین درخواست خاکشیرکاران بشرویه

محمد حلوانی یکی دیگر از خاکشیر کاران روستای مجد شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر گفت: گیاه خاکشیر را بعد از برداشت از زمین به مکان هایی که قبلا کشاورزان با کاهگل زمین آن را آماده کرده اند و به خرمنگاه معروف است حمل می کنیم و بعد از گذشت هفت تا 10 روز گیاه خاکشیر را که در خرمنگاه به رنگ قرمز در آمده است را با تراکتور یا به صورت دستی اقدام به کوبیدن آن می کنیم.

وی افزود: امسال در روستای مجد هشت کشاورز در سطح ۱۶ تا ۲۰ هکتار محصول خاکشیر را کشت کرده اند و در زمان برداشت این محصول از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه، ۱۵ تا ۲۰ تن برداشت خاکشیر در منطقه را خواهیم داشت.

حلوانی با اشاره به اینکه طوفان و باد در بشرویه بعد از عیدنوروز زیاد است خواستار احداث یک سوله برای جمع آوری خاکشیر شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خرمنگاه های خاکشیر در بشرویه مکان هایی رو باز است، اظهارکرد: این گیاه بسیار حساس به باد و طوفان بوده و به سرعت ریزش پیدا می کند و حداقل بایستی یک سوله جمع آوری خاکشیر در این شهرستان احداث شود.

بعد از مرحله کوبیدن خاکشیر در خرمنگاه ها این گیاه به صورت دستی غربال گری می شود تا کاه از خاکشیر جدا گردد و پس از آن نیز دانه های خاکشیر به وسیله الک نرم به صورت دقیق جدا می شود و آماده تحویل به مشتری می شود.

بشرویه تنها شهرستان خراسان جنوبی در تولید خاکشیر

حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر بیان کرد: خاکشیر از نیمه دوم آبان ماه در شهرستان بشرویه به دو صورت خودرو و ترک پاش کاشت می شود و کشاورزان در آخرین آبیاری مزارع پنبه بذر خاکشیر را نیز به صورت ترک پاش کشت می کنند.

وی افزود: باتوجه به اینکه خاکشیر محصول بسیار کم آبی می باشد به راحتی در شرایط آب و هوایی شهرستان کویری بشرویه سازگاری دارد و در سالهایی که بارندگی مطلوب باشد با سه نوبت آبیاری محصول خاکشیر آماده برداشت خواهد بود.

سرچاهی اظهارداشت: در شهرستان بشرویه ۲۳۰ هکتار از مزارع به کشت خاکشیر اختصاص یافته که بیش از ۱۹۵ تن سالانه برداشت خاکشیر در شهرستان انجام می شود و متوسط عملکرد برداشت این محصول در شهرستان ۸۵۰ کیلوگرم در هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه بیان کرد: سالانه بالغ بر ۲۷۰۰ نفر روز اشتغال زایی را در بحث خاکشیر داریم و درآمدی که از این سطح عاید کشاورزان ما می شود بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

از سرمایه گذاران ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی خاکشیر حمایت می کنیم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه مهم ترین مشکل خاکشیر را بحث ریزش آن عنوان کرد و گفت: خاکشیر بسیار حساس به ریزش بوده و مانند محصولاتی چون کلزا است که اگر کشاورز اندک غفلتی در بحث برداشت خاکشیر داشته باشند کل محصول دچار ریزش می شود.

وی بیان کرد: برداشت خاکشیر از ۱۵ فروردین ماه شروع شده و تا نیمه اردیبهشت ماه امسال در شهرستان ادامه دارد و در زمان یک ماه خاکشیرکاران به سرعت نسبت به جمع آوری آن اقدام نموده و بعد از برداشت آن در همان زمین کشاورزان مبادرت به کشت پنبه می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه تاکید کرد: محصول خاکشیر صرفا در شهرستان بشرویه به صورت کشت در استان انجام می شود.

سرچاهی ایجاد یک بارگاه سرپوشیده را برای محصول خاکشیر ضروری دانست و گفت: در این خصوص پیگیری های بسیاری شده اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده است.

وی گفت:خاکشیر بعد از برداشت باید در سوله ای سرپوشیده نگهداری شود تا از باد و طوفان و ریزش باران در امان باشد چرا که در صورت ریزش باران خاکشیر رنگ و شفافیت خود را از دست داده و به تبع آن بازار پسندی آن کم شده و قیمت نیز افت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیشترین صادرات خاکشیر بشرویه علاوه بر تامین نیاز استان به استان های خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد و سمنان است، گفت: این صادرات به صورت فله ای بوده چرا که ما حلقه نهایی صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی را نداریم.

سرچاهی عنوان کرد: از سرمایه گذاران که در این زمینه تمایل به فعالیت دارند در خواست همکاری داریم و در این خصوص اخذ مجوزهای لازم را انجام خواهیم داد و حتی تسهیلات نیز در اختیار آنان قرار می دهیم تا محصول با کیفیت خاکشیر شهرستان بشرویه با برند خاص بسته بندی شود و به بازارهای جهانی نیز صادر شود.

گزارش: حسنیه پورغزنین