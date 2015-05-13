«بی ام و» هیبریدی هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تا مدت ها BMW ۳ Series به عنوان خودروی سدان برتر در میان برندهای مشهور شناخته می شد. اما به مرور زمان و با عرضه خودروهای نظیر C-Class مرسدس بنز یا مدل Lexus IS، سری سه «بی ام و» به فراموشی سپرده شد. اکنون «بی ام و» به دنبال نوآوری و ارتقاء این مدل از خودروی محبوب خود است تا بتواند باز هم رقبای این سدان را کنار بزند. خودروهای این سری با تغییرات داخلی و ظاهری شگرفی مواجه شده اند تا تبدیل به محصولات متفاوتی شوند.

سری جدید محصولات «بی ام و» با حداقل سوخت به حداکثر سرعت می رسند. در بخش دیزلی و مدل های ۳۱۶d، ۳۱۸d و ۳۲۰d به توربوشارژهای اصلاح شده ای مجهز شده اند تا بتوانند متفاوت از محصولات پیشین عرضه شوند. موتور مدل ۳۱۶d قادر به تولید توان ۸۵ کیلووات برابر با ۱۱۶ اسب بخار و گشتاور ۲۷۰ نیومتن بر متر در دورهای ۱۲۵۰ و ۲۷۵۰ دور بر دقیقه است.

اما این موتور نسبت به موتور ۳۱۸d به اندازه ۲۵ کیلووات برابر با ۲۴ اسب بخار و ۵۰ نیوتن متر ضعیف تر است. اما مدل ۳۲۰d دارای گشتاور ۴۰۰ نیوتن متر و ۱۴۰ کیلووات برابر با ۱۹۰ اسب بخار است. همانطور که گفته شد، در سری جدید خودروهای «بی ام و» با حداقل سوخت می توان به حداکثر سرعت رسیده و انتشار آلودگی هوا را نیز کاهش داد.

اما اعمال تغییرات در خودروهای بنزینی «بی ام و» چشمگیر است. مدل جدید ۳۱۸i با یک موتور ۱.۵ لیتری سه سیلندری مجهز به توان ۱۰۱ کیلوواتی و گشتاور ۲۲۰ نیوتن متر است. اما نکته قابل توجه را می توان در این موضوع دانست که «بی ام و» برای اولین بار از یک موتور سه سیلندری در زیر کاپوت یک خودرو با اندازه ای متوسط استفاده کرده است. مهندسان «بی ام و» معتقدند این ابتکار جدید در خودروهایی با اندازه متوسط می تواند مقرون به صرفه تر بوده و از آلودگی هوا یا مصرف سوخت بیشتر جلوگیری کند. سرعت صفر تا صد این خودرو در حدود ۸.۹ ثانیه است.

اما این کمپانی در سری سه «بی ام و» از یک مدل پلاگین هیبریدی ۳۳۰e نیز خبر داده که می تواند با مدل های هیبریدی کمپانی های مرسدس در سری C-Class به رقابت بپردازد. از مشخصات این خودرو می توان به خروجی پیشرانه ای با اندازه ۱۸۵ کیلووات برابر با ۲۵۲ اسب بخار را نام برد. «بی ام و» در کنار افزایش کیفیت این سری از محصولات جدید خود به یک کنسول مرکزی نیز مجهز شده تا سرنشینان خودرو از امکانات بیشتری برخوردار باشند. از دیگر ویژگی های این خودرو می توان به چراغ های LED، عریض تر شدن چراغ های عقب و سنسور سیستم کنترل کروز در زیر پنجره جلو را نام برد.