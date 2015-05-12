به گزارش خبرنگار مهر، کار پذیرش دوره‌های آموزش زبان و تربیت مبلغ این مرکز از ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و علاقه‌مندان تا ۶ خرداد فرصت دارند ثبت نام کنند.

این دوره‌ها در دو مقطع آموزش زبان و تربیت مبلغ بین‌ الملل برگزار خواهد شد که دوره‌‌های آموزش زبان، اختصاص به زبان‌های چینی، اسپانیایی، پرتغالی و روسی دارد.

دوره‌‌های تربیت مبلغ برای داوطلبانی است که با زبان‌‌های انگلیسی و فرانسوی آشنایی داشته باشند و در آزمون‌های کتبی و شفاهی نیز امیتاز لازم را به دست آورند.

حداکثر سن ۳۵ سال برای متقاضیان شرکت در دوره‌‌های تربیت مبلغ و ۳۰ سال برای متقاضیان شرکت در دوره‌ های آموزش زبان از جمله شروط پذیرش در این مرکز است و حافظان قرآن و نهج‌ البلاغه، صاحبان تالیفات و پژوهش‌‌های منتشرشده همچنین تسلط بر سایر زبان‌ها در اولویت خواهند بود.

جامعه المرتضی زیر نظر آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه و قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فعالیت می کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام به پایگاه رسمی اطلاع‌ رسانی جامعه المرتضی (ع) به نشانی WWW.MURTAZA.IR مراجعه کنند.