حضور ۵۰ تیم از سراسر کشور در مسابقات منطقه ای رباتیک کرمانشاه

پوریا امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام و پذیرش ۵۰ تیم رباتیک از سراسر کشور در مسابقات منطقه ای رباتیک به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه خبر داد و گفت: کار ثبت نام تیم های متقاضی شرکت در این مسابقات در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۴ به اتمام رسیده است که طی ثبت نام های انجام شده ۵۰ تیم رباتیک از سراسر کشور شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه این مسابقات دومین دوره مسابقات منطقه ای رباتیک در استان و اولین دوره از مسابقات منطقه ای رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است گفت: این مسابقات در چهار لیگ رالی، مسیر یاب ویژه، ربات پرنده و مین یاب اتوماتیک برگزار می شود.

دبیر اجرایی این مسابقات تصریح کرد: در لیگ رالی ۲۰ تیم، مسیریاب ویژه ۲۰ تیم، ربات پرنده ۱۳ تیم و مین یاب اتوماتیک ۷ تیم شرکت دارند که برخی از تیم ها نیز در بیش از یک لیگ شرکت کرده اند.

امینیان از حذف لیگ مین یاب دستی در این دوره از مسابقات خبر داد و علت آن را استقبال کم شرکت کنندگان از این لیگ عنوان کرد.

وی افزود: در بخش مین یاب دستی تعداد شرکت کنندگان حدود سه تا چهار تیم بوده که برای حضور در این دوره از مسابقات کافی نیست، لذا این لیگ از رقابت در مسابقات حذف شده است.

دبیر اجرایی مسابقات رباتیک منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، زمان آغاز این مسابقات را ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد و گفت: در این روز پذیرش شرکت کنندگان آغاز خواهد شد و افتتاحیه این مسابقات نیز همین روز خواهد بود.

وی تصریح کرد: صبح روز ۳۰ اردیبهشت قرعه کشی انجام و مسابقات کلید خواهد خورد.

امینیان، یادآور شد: این مسابقات از ۲۹ اردیبهشت آغاز و تا اول خرداد ادامه دارد.

دبیر اجرایی مسابقات رباتیک منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، محل برگزاری مسابقات را نیز سالن تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اعلام کرد.

امینیان، از حضور سه تا شش شرکت کننده در قالب هر تیم در این مسابقات خبرداد و گفت: در این مسابقات از هر لیگ به جز لیگ آزاد که دو تیم معرفی می شود، سه تیم به عنوان برترین ها مشخص و تجلیل خواهند شد.

وی از اطلاع رسانی برای مسابقات طی روزهای آتی خبر داد.

دبیر اجرایی مسابقات رباتیک دانشگاه آزاد استان کرمانشاه، یادآور شد: شرایطی که ما برای این دوره از مسابقات گذاشته‌ایم، در حد مسابقات بین‌ المللی خواهد بود و بر اساس این قوانین و شرایط پیشنهادی بود که مجوز برگزاری مسابقات به ما داده شد.

وی بار دیگر به سطح بالای برگزاری این مسابقات اشاره کرد و یادآور شد: این مسابقات، منطقه غرب کشور را شامل می‌ شود اما طرح‌ های ارسالی از سراسر کشور نیز ثبت نام شده است و یکی از لیگ ها را شمالی ها پر کرده و بیشترین پذیرش را نیز از گرگان داشته ایم.

دبیر اجرایی مسابقات منطقه ای رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، سطح مسابقات را در حد استانداردها و سطح برگزاری مسابقات ملی عنوان کرد و گفت: در طول سال حدود ۱۵ مسابقه رباتیک در کشور برگزار می‌ شود اما اعتبار برگزاری مسابقات است که سطح آن را مشخص خواهد کرد.

امینیان خاطر نشان کرد: علاوه بر تجلیل از تیم های برترطی این مسابقات سرتی فیکیت (گواهی شرکت در مسابقات) به تیم های اول تا پنجم داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: کسانی که در این مسابقات مقام کسب کنند چنانچه دانشجو باشند به عنوان پژوهشگران برتر نتخاب و برای آنان امتیاز محسوب می‌شود و چنانچه این افراد نیز جزو اساتید باشند به عنوان امتیاز پژوهشی آنها محسوب خواهد شد و در نهایت چنانچه فردی در این مسابقات حائز رتبه برتر شود به عنوان یک رزومه برای ورود او به مسابقات معتبرتر و بین‌المللی خواهد بود

امینیان میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای جوایز اهدایی را بین ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان عنوان و میزان جوایز اهدای را با توجه به مقام کسب شده بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون تومان اعلام کرد.