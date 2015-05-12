به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمد محمودآبادی را به عنوان مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان منصوب کرد.

در حکم رئیس این سازمان خطاب به محمودآبادی آمده است:

نظر به سوابق و تجارب مفید جنابعالی در عرصه مدیریت و فرهنگ، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان» منصوب می نمایم. امیدوارم با اتکا به خداوند سبحان، ضمن جلب همکاری مؤثر مسئولان استانی و سازمان مرکزی بتوانید منشأ خدمات شایسته در راهبری مرکز اسناد و کتابخانه ملی کرمان کشور باشید. توفیق روزافزون جنابعالی را در تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید، از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.

همچنین بر اساس این گزارش، طی حکم دیگری از سوی صالحی امیری، مختار باقری پبدنی به عنوان مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) منصوب شد.

در حکم انتصاب مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) آمده است:

نظر به سوابق و تجارب مفیدجنابعالی در عرصه مدیریت و فرهنگ، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان)» منصوب می نمایم. امید وارم با اتکا به خداوند سبحان، ضمن جلب همکاری مؤثر مسئولان استانی و سازمان مرکزی بتوانید منشأ خدمات شایسته در راهبری مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور باشید. توفیق روزافزون جنابعالی را در تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید، از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.