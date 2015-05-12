«سال گرگ» سرانجام به نمایشگاه کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «سال گرگ» اثر جواد افهمی، پس از بیش از ۲ سال رفت و برگشت به اداره کتاب وزارت ارشاد و بلاتکلیفی و حتی توقیف کامل، منتشر و از امروز در غرفه موسسه فرهنگی شهرستان ادب در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

«سال گرگ» تازه‌ترین اثر جواد افهمی است که با پرداخت داستانی، به تغییر ایدئولوژیک گروهک منحوس مجاهدین خلق می‌پردازد. این رمان علیرغم این که جایزه داستان انقلاب را نیز از آن خود کرد، مدت زیادی در اداره کتاب وزارت ارشاد در رفت و برگشت و منتظر دریافت مجوز بود و حتی یک بار به صورت کامل توقیف شد. ‌

«سال گرگ» که از امروز در نمایشگاه کتاب و در غرفه موسسه شهرستان ادب واقع در شبستان اصلی راهروی ۱۸، غرفه‌ ۲۹ توزیع می شود.

این رمان در ۴۴۰ صفحه و با شمارگان ۱۱۰۰ عدد و با قیمت ۲۲۰۰۰تومان منتشر شده است.