به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، فیروز فاضلی با اعلام این خبر بیان کرد: گیلان در حال حاضر دارای ۹۶ کتابخانه با ۴۴ هزار و ۸۰۹ عضو فعال و ۸۹۹ هزار و ۱۳۹ جلد کتاب است.

وی با اشاره به سرانه بالای مطاله گیلانی ها، اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشره، سرانه مطالعه گیلانی ها به ۸۴ دقیقه در روز می رسد.

این مسئول فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با احداث پروژه کتابخانه مرکزی رشت، سرانه مکانی مطاله گیلانی ها نیز به حد شایسته و مطلوبی برسد.

فاضلی به دهمین نمایشگاه استانی کتاب در گیلان اشاره و بیان کرد: بازدید ۱۲۲ هزار نفری و فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی این نمایشگاه نشانگر این است که کتاب در سبد کالای مردم گیلان جایگاه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: استان گیلان با داشتن بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۱۷۳ نشریه، ۲۶ پایگاه خبری، ۱۳۰ ناشر، ۱۱ آموزشگاه نمایش، ۱۵۴ هزار دانشجو و... است که این آمار نشانگر فضای فرهنگی این اسات است و اگر آمار شاخص های فرهنگی را نسبت به کل جمعیت درنظر بگیریم، درصد قابل ملاحضه ای فرهیختگی یافت می شود.