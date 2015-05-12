به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید V2Suit نام دارد و مهمترین ویژگی آن فراهم آوردن شرایطی است که فضانوردان جاذبه شبیه سازی شده را احساس می کند.

محققان آزمایشگاه دارپر در ماساچوست با حمایتهای مالی ناسا این لباس جدید را ارایه کرده اند.

به طور کلی در فضا خبری از جاذبه نیست و این مسأله می تواند لطمات جدی به سلامت فضانوردان وارد کند. اما حالا و به لطف فناوری جدیدی که توسط محققان آزمایشگاه داربر ارایه شده، فضانوردان با پوشیدن لباس V2Suit نوعی جاذبه مصنوعی و شبیه سازی را احساس می کنند و این درحالی است که سلامت آنها از بابت نبود جاذبه در امان می ماند.

تحقیقات پزشکی نشان می دهد حضور در جاذبه صفر یا اندک به ضعف استخوان و ماهیچه ها و تحلیل رفتن آنها منجر می شود. از آن گذشته ثابت شده که بینایی، سیستم ایمنی، قلب و چند عضو دیگر فضانوردان نیز دچار لطماتی می شود.

اما این لباس جدید با تولید جاذبه در مقیاس شخصی بسیاری از این مشکلات را از بین می برد.

در این فناوری جدید از ژیروسکوپ متصل به چندین حسگر و نوعی ابزار داخلی استفاده شده تا مقاومت متغیر و البته واقعی نسبت به حرکات فضانورد ایجاد شود که نتیجه آن احساس سطحی از جاذبه است.

محققان آزمایشگاه دارپر اعلام کرده اند که در نتیجه فضانوردان می توانند با سرعت عمل بیشتری در فضا کارهای مختلف را انجام دهند.