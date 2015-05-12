به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحلیل زوایای اندیشه انقلاب و ارزشی، دینی و ولایی استاد شهریار و بازخوانی اشعار نغز و عرفانی این شاعر ایران و جهان امری ضروری است.

وی ادامه داد: کنگره بین المللی فرهنگ دینی و انقلابی در اشعار استاد شهریار با تکیه بر تفکر دینی، انقلابی، اخلاقی و تربیتی استاد شهریار برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از آغاز فعالیت دبیر خانه کنگره بین المللی فرهنگ دینی و انقلابی در اشعار استاد شهریار خبر داد و افزود: دبیر خانه این کنگره با محوریت دبیر خانه علمی به منظور تاکید بر علمی بودن این همایش در محل حوزه هنری استان تشکیل یافته است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره نیز گفت: بزرگداشت شخصیت دینی و انقلابی استاد شهریار، تاثیر شعر و ادبیات در شکل گیری شخصیت دینی استاد شهریار، اهمیت فرهنگ دینی و بومی و المان های به کار رفته در جهت سیانت از آنها، الگوسازی مفاخر ارزشمند وفاخر در خصوص اشعار و زندگی استاد شهریار و... از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

میلانی در پایان تصریح کرد: متاسفانه جشنواره ها و همایش هایی که تا به امروز در خصوص بزرگداشت استاد شهریار انجام شده است تنها بر تکیه بر ظواهر بوده است و ما تلاش می کنیم در برگزاری این کنگره از دریچه جدیدی به شهریار نگاه شود.

گفتنی است کنگره بین المللی فرهنگ دینی و انقلابی در اشعار استاد شهریار ۲۷ شهریور امسال همزمان با روز ملی شعر و ادب در تبریز برگزار می شود.