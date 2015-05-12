مسئولان احتمال وجود کرم در آب شرب شهر صرخه را رد نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیده شدن نوعی «کرم» در آب شرب شهر فتح المبین «صرخه» از توابع شهرستان شوش باعث نارضایتی شهروندان از مسئولان بهداشتی این شهرستان شده است. اهالی صرخه با نوشتن طومار و تجمع در یکی از مساجد شهر خواستار بهبود وضعیت بهداشت شهرشان شدند.



مسئول روابط عمومی بازرسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش در این باره به خبرنگار مهر گفت: با نمونه برداری هایی که انجام می دهیم نمی توانیم به وجود کرم و انگل در شبکه آب پی ببریم.



مظفر شیرزاد افزود: نقل قولهای مختلفی درباره دیده شدن کرم در آب شهر صرخه شنیده شد. مثلا یکی از شهروندان این شهر به ما توضیح داد آبی که در لیوان نگه داشته بود بعد از یک روز کرم زد.



شیرزاد توضیح داد: در این باره چند احتمال وجود دارد. ابتدا احتمال دارد شکستگی در شبکه لوله کشی منزلی که در آبشان کرم دیده شد ایجاد شده باشد. اگر مخزن آب خانگی دچار رسوب شود نیز احتمال کرم زدگی در این مخزن ها وجود دارد.



وی یادآور شد: پس از انتشار عکس آبی که در آن کرم وجود دارد، بلافاصله کارشناس مربوطه را به محل اعزام کردیم اما مورد خاصی گزارش نشد. در شهرستان، ۱۷ مرکز شهری و روستایی داریم که در تمام آنها کارشناس بیماری های واگیردار، کارشناس بهداشت خانواده و کارشناس مامایی و بهداشت محیط مشغول به کار هستند.



مسئول روابط عمومی بازرسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش همچنین توضیح داد: در گزارش کارشناس از محل ذکر شده است که یکی از لوله های خیابانی در شهر صرخه شکسته شده است که با مسئولان بهره برداری آب شهری صرخه نیز درمیان گذاشتیم.

شیرزاد توضیح داد: ما روزانه آب شرب شهرها را کلرسنجی می کنیم. در ایام تعطیلات ابتدای سال هفت هزار مورد نمونه برداری از آب انجام دادیم.

وی گفت: آب صرخه هم اکنون شفاف و قابل شرب است اما چون در یکی از خیابان ها شکستگی لوله وجود داشته احتمال ورود کرم یا هرگونه آلاینده دیگری نیز وجود داشته است و ما این موضوع را رد نمی کنیم.

شیرزاد یادآور شد: در شهرستان شوش حدود ۱۶۷ بهورز در ۶۸ خانه بهداشت در سطح شهرستان داریم و یکی از وظایف آنها چک کردن روزانه آب شرب است.



شکستگی لوله از دلایل ورود آلاینده به آب شرب



رئیس بهداشت محیطی شهرستان شوش نیز در این باره گفت: شهرستان شوش به دلیل وسعت و پراکندگی روستاها دارای مشکلاتی در حوزه آب است.



فیض الله دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شکستگی در مسیر لوله های آب در مناطق مختلفی وجود دارد. این شکستگی ها باید به سرعت ترمیم بایند، در غیر این صورت می تواند ناقل آلاینده به شبکه آب شرب شهرها باشد.

دیناروند گفت: برای نمونه بخش شاوور با مشکلات عدیده ای در زمینه شکستگی لوله ها دست و پنجه نرم می کند. منبع آب شاوور سطحی است که از آب رودخانه ها که شامل پس آب های کشاورزی و صنعتی است تغذیه می شود.

وی اظهار کرد: فاصله زیاد بین خطوط لوله نیز باعث ایجاد نوعی سختی در کار شده است که باید رفع شود.



یکی از این شهروندان صرخه نیز به خبرنگار مهر گفت: وضعیت نامطلوب آب شرب این منطقه شهروندان صرخه ای را کلافه کرده است. آنها طی تجمعی در مسجد این شهر با نشان دادن پلاکاردهایی با عنوان «فرماندار حمایت، حمایت» فرماندار را مورد خطاب قرار دادند و خواستار حمایت شخص فرماندار از این شهر شدند.

برخی نیز وجود چنین مشکلاتی را دلیل بر بی توجه مسئولان شوشی دانستند.



به نظر می رسد که بررسی های اخیر کارشناس بهداشت، رضایت شهروندان صرخه ای را به ارمغان نیاورده باشد. کارشناس بهداشت مستقر در شهر صرخه طی گزارشی که پیش از این، از طریق روابط عمومی بهداشت منتشر شد اعلام کرده بود که آب آشامیدنی شهر صرخه از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و هیچ گونه کرمی در آن مشاهده نشده است.

این در حالی است که شهروندان صرخه ای معتقدند که کارشناسی صورت گرفته نمی تواند با واقعیت آب شرب این منطقه مطابقت داشته باشد. شهروندان صرخه ای برای نشان دادن اعتراض خود طوماری را به امضا رساندند که گویای نارضایتی آنها از وضعیت نامطلوب آب شرب است.



برخی فعالان اجتماعی طی روزهای اخیر با انتشار تصاویری از آب شرب شهر صرخه، از مدیران مربوطه، خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند، این تصاویر گویای آن است که کرم‌هایی در آب شرب منطقه صرخه دیده شده که باعث ایجاد نگرانی میان شهروندان منطقه شده است.



لوله شکسته شده ترمیم شد



در نهایت پس از پیگیری های کارشناسان بهداشت و درمان شهرستان شوش و واحد شهر فتح المبین شکستگی ایجاد شده در یکی از خیابان های شهر صرخه ترمیم و موجب رضایت شهرندان این شهر شد.



به گزارش مهر، در ماه های اخیر مسائل مختلفی از جمله افزایش چشم گیر مبتلایان به بیماری سالک و ... سیستم بهداشت و درمان شهرستان شوش را مورد نقد قرار داد. شهروندان بخصوص ساکنان روستاها بر کهنه بودن سیستم آموزش توسط بهداشت و درمان تاکید می‌کنند.

گزارش: قاسم منصور آل کثیر