پیروزی آتلانتا و گلدن استیت/ همه چیز برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم از مرحله پلیآف رقابتهای بسکتبال NBA بامداد امروز سهشنبه ادامه یافت که طی آن تیم آتلانتا هاوکس در زمین واشنگتن ویزاردز با حساب ۱۰۶ بر ۱۰۱ به پیروزی رسید. با این نتیجه دو تیم در مجموع به تساوی ۲ - ۲ رسیده اند تا فشردگی رقابت بین آنها بیشتر شود. جف تیگ با کسب ۲۶ امتیاز ستاره تیم آتلانتا بود. در طرف دیگر بردلی بیل و پل پییرس ۳۴ و ۲۲ امتیاز به دست آوردند اما تیم شان شکست خورد.
در یکی دیگر از دیدارها تیم گلدن استیت واریرز با نتیجه ۱۰۱ بر ۸۴ مقابل مهمان خود ممفیس گریزلیز به پیروزی دست یافت تا این دو تیم هم در مجموع چهار بازی به تساوی در عدد ۲ برسند. ستاره این بازی، استفان کوری بازیکن مشهور گلدن استیت بود که ۳۳ امتیاز کسب کرد.
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