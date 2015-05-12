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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

شمس خرم آبادی خبر داد:

۵۰۰۰ کیلومتر شبکه گاز در لرستان اجرا شد

۵۰۰۰ کیلومتر شبکه گاز در لرستان اجرا شد

خرم آباد - مدیر عامل شرکت گاز لرستان از اجرای پنج هزار کیلومتر شبکه گاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز لرستان، حشمت الله شمس خرم آبادی در این رابطه اظهار داشت: تا کنون بیش از پنج هزار و ۱۵۰ کیلومتر شبکه در استان لرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به پذیرش مشترکان گاز در لرستان عنوان کرد:  هم اکنون شرکت گاز لرستان به بیش از ۴۱۶ هزار و ۵۸۱ مشترک خدمات ارائه می کند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان از نصب بیش از ۲۰۶ هزار انشعاب گاز در لرستان از ابتدای تاسیس شرکت گاز لرستان خبر داد  و عنوان کرد: در مجموع تا کنون بیش از ۲۲ شهر استان و همچنین ۵۰۶ روستای لرستان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

شمس خرم آبادی با اشاره به اجرای ۵۷۶ کیلومتر شبکه گاز طی سال گذشته در استان تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد انشعاب گاز در لرستان نصب شده است.

وی بیان داشت: همچنین طی سال گذشته با اقدامات صورت گرفته ۱۳۹ روستای لرستان از نعمت گاز بهره مند شدند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان یادآور شد: در حال حاضر ۹۹ درصد جمعیت شهری لرستان و همچنین ۵۵ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

شمس خرم آبادی از گاز رسانی به ۱۵۰ روستای لرستان طی امسال خبر داد

کد مطلب 2578777

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