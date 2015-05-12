به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سیزمن گلوبل»، «عمر عبدالحمید» رئیس بخش تحقیقات سازمان اوپک در حاشیه «کنفرانس انرژی مونیخ» در «برلین» گفت: خبر روبه اتمام بودن نفت، بزرگنمایی شده است.

در همین حال، وی به این نکته اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ میلادی، مصرف جهانی ۹۱ میلیون بشکه در روز بود و انتظار می رود تا سال ۲۰۴۰ میلادی این میزان به ۱۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

عبدالحمید اظهارداشت: در سازمان اوپک بر این باور هستیم که منابع کافی برای تقاضا وجود دارد که این امر باعث دلگرمی برای تامین تقاضا نفت خواهد بود.

وی تصریح کرد: منابع انرژی تجدید پذیر از قبیل انرژی خورشیدی و بادی همچنان بخش کمی را به خود اختصاص می دهند که انتظار می رود در آینده افزایش یابند.

عبدالحمید در خصوص قیمت پایین نفت گفت: تغییر قیمت نفت مسئله‌ای جدید نیست و کارآمد بودن هزینه‌های نفت به عنوان موضوعی مهم تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران باید در مورد فرصت‌ها و سرمایه گذاری خود ارزیابی کاملی داشته باشند و به کارگیری نوآوری می‌تواند شیوه مقرون به صرفه ای برای آنها باشد.

«عمر عبد الحمید» این نکته را هم اضافه کرد که به‌کارگیری شیوه هوشمند در استفاده از اطلاعات می‌تواند به توسعه در اکتشاف نفت و بهینه شدن پیشرفت آن کمک کند و اتوماسیون در صنعت نفت نقش به سزایی دارد.