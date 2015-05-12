به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مسعود شفيعی با دكتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رياست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه زمينه های توسعه همكاری های دو جانبه مورد بررسی طرفین قرار گرفت.

دکتر شفیعی- رييس دانشگاه فني و حرفه ای با ارايه اهم فعاليت ها و برنامه های دانشگاه به بيان جايگاه و نقش اثرگذار دانش آموختگان مهارتی دانشگاه در هرم نيروی انسانی كار و همچنين گردش چرخ های اقتصاد و صنعت كشور پرداخت و موفقيت های كشور در حوزه های مختلف فناوری و نوآوری را مرهون همياری و مشاركت تكنيسين های فنی پرورش يافته در اين دانشگاه دانست.

وی آمادگی دانشكده‌ها و آموزشكده‌های دانشگاه در استان های مختلف را برای تامين نيروی انسانی فنی و مهارتی مورد نياز بنگاه های دانش بنيان تحت حمايت معاونت علمی و فناوری را اعلام كرد.

در اين جلسه دكتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نيز با توجه به اهميت تربيت نيروی انساني ماهر، دانشگاه فني و حرفه ای را مثالي از يك دانشگاه نسل سوم دانستند كه بايد به كارآفرينی و خلق مزيت در حوزه های مختلف صنعتی، محيط زيست، هنر و صنايع دستی و همچنين فناوری های بومی كشور تمركز يابد.

وي از آمادگي معاونت علمي و فناوري براي حمايت از توسعه مراكز رشد خاص فني و حرفه ای، توسعه كارآفرينی، تجهيز و بروزرسانی كارگاه ها و آزمايشگاه های دانشگاه، خبر داد.

در اين جلسه مقرر شد كميته اجرايي مشترك با حضور نمايندگان طرفين، محورهاي مختلف همكاری ازجمله راه اندازی مراكز رشد تخصصی دانشگاه، راه اندازی مركز نوآوری و توسعه كسب و كار دانشگاه، تاسيس صندوق حمايت از نوآوری و كارآفرينی فارغ التحصيلان فني و حرفه ای دانشگاه، انجام پروژه های تقاضا محور با موضوعات ملی و منطقه ای نظير آب، انرژی، گياهان دارويی و ... توسط مراكز استانی دانشگاه و نيز نحوه معافيت مخترعان و نخبگان مهارتی دانشگاه از انجام نظام وظيفه را بررسی و مورد اجرا قرار دهد.