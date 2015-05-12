حسین حیدری، مجری طرح این ضد بدافزار بومی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات عملکردی این نرم افزار را که با هدف کنترل سرقت اطلاعات در گوشی های موبایل طراحی شده است، تشریح کرد.

وی با بیان اینکه سیستم عامل اندروید نسبت به IOS و ویندوز موبایل در خطر بیشتر حمله ویروس ها و سرقت اطلاعات است، اظهار داشت: براین اساس در ضدبدافزار بومی ویژه موبایل که برای نخستین بار در ایران طراحی و ساخته شده، امنیت سیستم عامل اندروید گوشی های موبایل در ۳ لایه دسترسی تامین شده است.

حیدری گفت: بسیاری از کاربران موبایل نمی دانند که با دانلود و نصب اپلیکیشن ها بر روی گوشی های خود، اجازه دریافت اطلاعات گوشی شان را به سازنده اپلیکیشن می دهند، از طرفی بسیاری از اپلیکیشن ها خود به صورت ویروس رایانه ای عمل کرده و بی اجازه نسبت به دزدی اطلاعات اقدام می کنند.

مجری طرح ضدبدافزار بومی «گریپ فروت» با تاکید براینکه کاربران باید توجه داشته باشند که در زمان نصب اپلیکیشن، اجازه دسترسی تمامی اطلاعات گوشی را به سازنده اپ مورد نظر ندهند، اضافه کرد: موارد بسیاری از استفاده بی اجازه از دوربین کاربر و سایر اطلاعات گوشی وی شناسایی شده است؛ براین اساس این آنتی ویروس می تواند تمامی این موارد را کنترل و به کاربر گزارش دهد.

وی افزود: در لایه نخست، این محصول به عنوان آنتی ویروس نسبت به کنترل اپلیکیشن های روی گوشی های اندروید عمل می کند و برای کنترل ویروس هایی که از طریق نصب و دانلود اپلیکیشن های موبایل وارد گوشی می شود تدابیر امنیتی به کار می گیرد.

حیدری ادامه داد: این ضدبدافزار در لایه دوم، با شخصی سازی سیستم عامل اندروید، نسبت به امنیت سیستم عامل روی گوشی اقدام می کند. در این سطح، نصب اپلیکیشن با قابلیت محدودسازی دسترسی، امکان پذیر خواهد شد و امکان کنترل از راه دور سیستم عامل و اطلاع از موقعیت مکانی و بک آپ گیری در صورت سرقت گوشی، برای کاربر فراهم شده است.

مجری طرح ضدبدافزار بومی موبایل تصریح کرد: لایه سوم این طرح، مختص شبکه تلفن همراه است و این آنتی ویروس می تواند تمامی اطلاعاتی که از گوشی کاربر خارج می شود را به درخواست خود کاربر، کنترل کند.

وی با بیان اینکه این طرح با حمایت اپراتور همراه اول و توسط شرکت دانش بنیان عمید رایانه شریف (عرش) طراحی و اجرا شده است، گفت: نسخه اپلیکیشن و نسخه سیستم عامل این آنتی ویروس، هم اکنون آماده عرضه است و تا پایان خردادماه جاری برای استفاده کاربران سیستم عامل اندروید بر روی سایت همراه اول و فروشگاههای اپلیکیشن قرار می گیرد؛ نسخه شبکه این آنتی ویروس نیز پس از ارائه دو نسخه مذکور عرضه خواهد شد.

به گفته وی آنتی ویروس بومی در لایه شبکه تلفن همراه تاکنون از سوی هیچ یک از اپراتورهای موبایل کشور عرضه نشده است.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای موبایل موظف به ارائه بسته آموزشی و اطلاع رسانی برای استفاده از خدمات باندپهن موبایل برای مشترکان شده اند،