چهارهزار هکتار از مزارع نهاوند به کشت چغندرقند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری ظهر سه شنبه در جمع کشاورزان بخش خزل نهاوند اظهار داشت: افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی نهاوند در سال‌های اخیر نشانگر توجه کشاورزان به برنامه‌ریزی خوب و کارشناسی شده توسط ناظران مزرعه جهاد کشاورزی نهاونداست که اصول کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی را به‌صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه و فنی انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: در همین خصوص چغندرکاران نهاوندی با استفاده بهینه از آب چاه‌های عمیق و مجهز کردن اراضی خود به آبیاری تحت‌فشار است سبب کاهش مصرف ۸۵ درصدی مصرف آب نسبت به آبیاری غرقابی و سنتی شده‌اند.

ظفری گفت: مجموع سطح زیر کشت محصولات نهاوند بیش از ۷۶ هزار هکتار است که ۵۰ هزار هکتار آن به کشت محصولات زراعی و مابقی به باغات مثمر و تازه کاشت انواع درختان میوه اختصاص دارد.

وی افزود: کشاورزان نهاوندی سال گذشته با تولید ۱۳۶ هزار تن چغندرقند برای نخستین بار رکورد تولید این محصول در استان همدان را شکستند.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت این محصول در سال گذشته ۳۳۰۰ هکتار بود و امسال به ۴۰۰۰ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است، پیش‌بینی کرد: میزان تولید این محصول امسال از ۱۶۰ هزار تن فراتر رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند عنوان کرد: کشت چغندر به عنوان یک گیاه استراتژیک باعث ایجاد تنوع در الگوی کشت گیاهان با مزیت نسبی، ایجاد تناوب زراعی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار می شود.