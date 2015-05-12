به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله موسوی قوام صبح سه شنبه در نشست ستاد دیه استان کرمان اظهار داشت: در سال ۹۳ تعداد ۲۶ مصوبه طی ۲۱ جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان داشته ایم.

وی ادامه داد: ۳۲ کمیسیون تشخیص وام در سال گذشته در استان کرمان برگزار شده که ۲۰۶ فقره پرونده جرائم غیرعمدی مورد بررسی قرار گرفته است و ۱۸۵ نفر از مددجویان واجد شرایط با هزینه پرداختی ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال از ستاد دیه آزاد شدند.

موسوی قوام ابراز داشت: ۴۸ نفر از محل کمک های مردمی و خیران با مبلغ ۳۴۵ میلیون تومان، ۵۴ نفر از محل کمک ویژه ستاد دیه کشور با ۲۷ میلیارد ریال، ۳۱ نفر نیز از طریق اعتیارات بانکی با مبلغ ۹۱۵ میلیون تومان، چهار نفر از طریق بیمه ایران با اعتباری بالغ بر ۶۶۷ میلیون تومان و ۴۳ نفر با اخذ رضایت شاکی بدون اینکه ستاد وجهی را بپردازد آزاد شده اند.

سیر صعودی آمار ورود زندانیان جرائم غیرعمد به زندان‌های کرمان

موسوی قوام یکی از فعالیت های ستاد دیه استان کرمان را مذاکره با ۱۴۹ نفر شاکی اعلام کرد و گفت: طی سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان تخفیف و گذشت شاکیان بوده است.

وی بیان داشت: ۴۹ نفر مددجو نیز با رقمی برابر ۱۶ میلیارد ریال برای تامین بدهی خود مشارکت داشته اند و بخشی از بدهی خود را تامین کرده اند.

موسوی قوام از ۱۸۰ میلیون تومان تعهد خیران در جشن گلریزان در سال گذشته خبر داد و گفت: جشن گلریزان چهار شهرستان جنوبی با محوریت شهرستان کهنوج با تعهد ۱۸۰ میلیون تومان تعهد خیران همراه بود که تاکنون ۳۰ درصد آن وصول شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان همچنین اظهار داشت: انعقاد تفاهنامه با بانک قرض الحسنه رسالت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، برگزاری گردهمایی فصلی نمایندگان ستاد دیه، حضور در زندان های استان و گفتگو با زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان ها و استان از دیگر اقدامات انجام شده طی سال گذشته است.

موسوی قوام همچنین با عنوان این مطلب که ستاد دیه کرمان جزو ستادهای برتر کشوری است، ابراز داشت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها آمار ورود زندانیان جرائم غیرعمد به زندان‌های استان کرمان رو به افزایش بوده اما هنوز آمار ستاد دیه استان کرمان به زیر ۱۰۰ نفر نرسیده است.

مهریه عامل حبس ۵۰ درصد مددجویان جرائم غیرعمد

وی تعداد مددجویان جرائم غیرعمد در زندان های استان کرمان در حال حاضر را ۲۳۸ نفر عنوان کرد و گفت: ۴۰ نفر بدهکار دیه و ۵۱ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد دارای چک های برگشتی هستند که در خصوص حوزه بدهکاران دیه آمار زندانیان کاهش یافته است.

موسوی قوام همچنین بیش از ۵۰ درصد از زندانیان را به بخش مهریه و نفقه مربوط دانست و گفت: ۱۳۱ نفر زندانی در حوزه مهریه و ۱۶ نفر زندانی نیز در مورد نفقه در زندان‌های استان کرمان به سر می‌برند.

وی ابراز داشت: تعداد ۱۶ نفر از سال ۹۲ در زندان هستند و از ابتدای سال ۹۳ تعداد ۱۶۱ نفر وارد زندان شده‌اند.

ورود روزانه یک نفر به زندان ها به دلیل عدم پرداخت مهریه

این مسئول ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۱ نفر ورودی به زندان ها داشته ایم که این آمار به معنای این است که برای هر روز یک یا دو زندانی را در رابطه با عدم پرداخت مهریه داشته ایم.

وی همچنین افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ مددجوی واجد شرایط از زندان‌های استان کرمان بر اساس دستورالعمل ستاد دیه در قالب پرداخت وام قرض الحسنه آزاد شده اند و هیچگونه پرداخت بلاعوض در امسال نداشته ایم.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان همچنین تاکید کرد: در صورت دارا بودن شرایط می توان به شخص بدهکار کمک کرد و یکی از این شرایط این است که فرد بدهکار زندانی باشد تا پرونده از طریق زندان بررسی و تکمیل شود.

موسوی قوام مبلغ وام برای مهریه را که به افراد زندانی تعلق می گیرد ۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: به بدهکاران دیه تا سقف یک دیه کامل می تواند وام تعلق گیرد.

وی در پایان گفت: جشن گلریزان امسال همزمان با شب ولادت امام رضا (ع) در راستای جمع‌آوری کمک خیران برای آزادسازی زندانیان نیازمند برگزار می‌شود.