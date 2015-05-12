فکرهای بزرگ در ذهن دانش آموز کاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی نوید پیش از ظهر سه شنبه در مراسم پرسشگران کوچک، متفکران بزرگ با بیان اینکه در هفته ایمنی قرار داریم و ایمنی با مفهوم پرسشگران کوچک، متفکران بزرگ در ارتباط است، اظهار داشت: دانش آموزان باید از خطرات احتمالی در راه های مدرسه و جاده ها با خبر شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان و کودکان به علت بی احتیاطی تصادف می کنند و مشکلاتی برای آنها پیش می آید، بیان کرد: افرادی که اهل تفکر نیستند دست به اقدامات نا مطلوب می زنند در حالی که امام صادق (ع) می فرماید افرادی که می اندیشند کارهای خوب انجام می دهند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در بسیاری از اوقات خطراتی در جاده ها پیش می آید و علت بروز این خطرات حواس پرتی راننده وسیله نقلیه است، ابراز داشت: امروز دانش آموزانی که در این همایش حضور دارند به دو گروه تقسیم می شوند.

بهرامی نوید با بیان اینکه گروه نخست دانش آموزانی هستند که اهل فکر و در آینده می توانند اهل عمل شوند، عنوان کرد: گروه دوم دانش آموزانی هستند که در گذشته اهل فکر و عمل بودند اما در جشنواره جابربن حیان وسیله ای کاربردی برای زندگی ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه امروز در این همایش از دانش آموزانی که در جشنواره جابربن حیان حائز رتبه شدند تقدیر می شود، ادامه داد: دانش آموزان شرکت کننده در جشواره جابربن حیان در این مراسم حضور دارند تا با بچه های اهل عمل آشنا شوند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه بزرگترین قسمت در تعلیم و تربیت ذهن است، اظهار داشت: باید در ذهن دانش آموز فکرهای خوب کاشته شود تا در زمان رشد کارا باشد.

حسین بهرامی نوید با بیان اینکه فکر خوب از سئوال و پرسش خوب ایجاد می شود، ادامه داد: نخستین جرقه برای خلاقیت انسان و ریشه اولیه دانشمند شدن سئوال است.

وی با بیان اینکه هر فرد چراهای بیشتری در ذهن داشته باشد فرد متفکرتری می شود چراکه به دنبال یافتن پاسخ سئوال بسیاری چیزها یاد می گیرد، عنوان کرد: دانش آموزان باید به دنبال پاسخ برای سئوالات خود باشند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه جشنواره پرسشگران کوچک، متفکران بزرگ به منظور تعمیق یادگیری و پرورش خلاقیت، آموزش مهارت فکر کردن، تمرین نویسندگی و نهادینه کردن فرهنگ نقد منصفانه و روحیه پرسشگری در بین دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار می شود، ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری جشنواره جابربن حیان در دوره ابتدایی، کسب مهارت های پایه ای علوم از سوی دانش آموزان و تشویق دانش آموزان برای شرکت در فرایند انجام پروژه های علمی است.

گفتنی است در پایان همایش پرسشگران کوچک، متفکران بزرگ از دانش آموزانی که در این جشنواره و جشنواره جابربن حیان حائز رتبه شده بودند تقدیر به عمل آمد.