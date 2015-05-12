به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های ایرانی در کشور 20میلیون کاربر دارد و این هنر- صنعت-رسانه یکی از محبوب‌ترین و پر کاربردترین ابزار جوانان به شمار می رود و تاثیر عمیقی برذهن، روان و تفکر مخاطب خود می‌گذارد به همین منظور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اقدام به تهیه و عرضه بسته‌های بازی رایانه ای ایرانی با هدف آشنایی خانواده‌ها و فرزندانشان با بازی‌های بومی، در نمایشگاه کتاب کرده است.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازی‌های از برترین عناوین ایرانی شامل: روزهای خاکستری، هنر سرعت، عملیات انهدام 2، مبارزه در خلیج عدن، کوهنورد، شتاب در شهر، گرشاسب، شبان، قهرمان ما و نیسان شگفت انگیز را در بسته گرد آوری کرده و برای علاقه‌مندان به بازی های ایرانی عرضه می کند.

همچنین بازی رایانه ای پروانه از تولیدات موسسه فرهنگی هنری نشر اندیشه کاظمیون که در چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران در سال 93 غزال زرین بازی سال ایران را دریافت کرده بود نیز در کنار بسته های بنیاد عرضه می شود.

این بنیاد در جهت آشنایی هرچه بیشتر بازی سازان اقدام به عرضه 12عنوان کتاب شامل: کتاب‌های «هوش مصنوعی در ساخت بازی، هنر در بازی های رایانه ای جلد( 1و2)، آموزش ساخت بازی با موتوریونیتی، آموزش ساخت بازی برای آیفون، متدولوژی اجایل برای ساخت بازی های رایانه ای، فرهنگ‌واژگان و دانشنامه تولید بازی های رایانه‌ای، مبانی طراحی مرحله بازی، مدل سازی برای بازی‌های رایانه‌ای، آموزش ساخت بازی با موتورآنریل (جلد2)، یک نظریه سرگرمی در طراحی بازی و فلش کارت در نمایشگاه کتاب تهران کرده است .

علاقه‌مندان برای تهیه بازی های رایانه ای معرفی شده می توانند به فرهنگسرای کتاب مراجعه کنند و همچنین علاقه مندان به تهیه کتاب های معرفی شده نیز می توانند به شبستان، راهرو 3، غرفه شماره ۳4 مراجعه کنند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت‌ماه در مصلی امام خمینی(ره) برپاست.